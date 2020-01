Tweet Después de la agresión, Barrios subió una foto a sus redes sociales desde el hospital y expresó: “Otra experiencia al límite. La vida es un aprendizaje constante. Me faltan ojos en la espalda”. Después de la agresión, Barrios subió una foto a sus redes sociales desde el hospital y expresó: “Otra experiencia al límite. La vida es un aprendizaje constante. Me faltan ojos en la espalda”. El 2020 arrancó movido para Rodrigo Barrios. En plena cena de Año Nuevo, en un confuso episodio, la Hiena recibió múltiples puntazos en el tórax, brazos y espalda y debió ser internado de urgencia, aunque desde el hospital aseguraron que se encontraba fuera de peligro. Horas más tarde, el boxeador de 43 años rompió el silencio y publicó un contundente mensaje en las redes sociales: "Otra experiencia al límite. La vida es un aprendizaje constante. Me dieron por la espalda, me faltan los ojos en la espalda", escribió, y cerró la publicación con: "Los indestructibles". Además, subió una foto suya desde la cama del hospital donde fue atendido tras las heridas. Según contaron los testigos, todo ocurrió cerca de la una de la madrugada, en una cena colectiva en el Complejo Los Olivos, de Hipólito Yrigoyen 250, rumbo al Zapato, en Capilla del Monte, Córdoba. "Este chico (el agresor) es de Rincón de Milberg, de Tigre. Supuestamente lo conoce, pero nosotros no. Rodrigo estaba sentado y este muchacho lo abrazó por detrás y él pensó que era de cariño. De repente sintió un golpe y se levantó. Ahí empezó a gritar porque brotaba mucha sangre”, le dijo a Cadena 3 la hermana de Barrios, Edith. El mensaje de la Hiena tras ser apuñalado. “El paciente está en buenas condiciones. Tiene heridas cortantes por ahora sin compromiso para su salud. Vamos a tomarle nuevas imágenes para observar su evolución, pero en líneas generales se encuentra bien. Tal vez este mismo miércoles o mañana jueves, pueda recibir el alta”, aseguró Gerardo Guerra, director del hospital, en el primer parte médico oficial. Además, los testigos relataron que el agresor, identificado como Ramón Enrique Icardo, estuvo todo el día siguiendo de cerca a la Hiena y que, después de apuñalarlo, el robó el Iphone y la billetera con más de 20 mil pesos. Icardo atacó a Barrios con una cuchilla de unos 20 centímetros, que aplicó en zonas del tórax, brazos (miembro superior derecho) y espalda. Según se pudo escuchar en medio de la gresca, el agresor aseguró que lo hacía “por la gente que mataste...”. El próximo 24 de enero se cumplirán diez años del accidente vial en Mar del Plata que le ocasionó la muerte a Yamila González, de 20 años y embarazada de seis meses. Por aquel asesinato (con fuga), Barrios fue sentenciado a tres años y siete meses de prisión, aunque -entre fianzas y recursos varios- tuvo distintos ingresos y egresos de las cárceles. A fines de 2018, el boxeador volvió al ring. Ahora, con 43 años, su futuro deportivo quedó en veremos. < Prev Próximo >