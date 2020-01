Encuentro con Monzó:

Tweet Así se pronunciaron los intendentes de Trenque Lauquen y General Viamonte respecto a la cena realizada en Rivadavia con el ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Así se pronunciaron los intendentes de Trenque Lauquen y General Viamonte respecto a la cena realizada en Rivadavia con el ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Intendentes del radicalismo relativizaron el impacto político del encuentro que varios de ellos mantuvieron este fin de semana con Emilio Monzó y cuestionaron intentos de "enturbiar y enrarecer" la convivencia en Juntos por el Cambio, aunque resaltaron la figura del expresidente de Diputados y aseguraron que está "dentro" del espacio. El jefe comunal de Trenque Lauquen y presidente del Foro de intendentes de la UCR, Miguel Fernández, aseguró a DIB que el encuentro, realizado en Rivadavia bajo el patrocinio del exdiputado nacional Sergio Buil, "se trató de una reunión de camaradería a modo de cierre de un intenso año de trabajo". "El encuentro fue convocado por Buil, responsable de organizar en los últimos cuatro años un trabajo colaborativo que reunió mensualmente a varios intendentes de la región, de distintas extracciones políticas, con el fin de pensar cómo resolver problemas comunes de los distritos", agregó Fernández, aunque reconoció que "fue un buen momento para hablar de política, de compartir la situación particular de cada uno de los presentes y de cómo se vislumbra el futuro próximo". En el mismo sentido, el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, calificó el encuentro como "una charla política con alguien que está dentro del espacio. Tendría que ser natural que estemos hablando de política los que hacemos política". En tanto, Guillermo Pacheco (Pellegrini) sostuvo que Monzó "es uno de los dirigentes de Juntos por el Cambio más reconocidos. Compartimos una reunión política". Sobre la situación partidaria, Fernández cuestionó la decisión de algunos legisladores alineados con Monzó y con el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, de romper el bloque de Juntos por el Cambio. "Creo que esta postura termina debilitando a los intendentes, a todo el radicalismo y a Juntos por el Cambio. Seguimos apostando a la unidad como el camino más eficaz", agregó. Próximo >