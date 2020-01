2020, los shows que se vienen: La vuelta de los Backstreet Boys, la despedida de Kiss, rock y trap en Cosquín y los Guns en el Lollapalooza

Tweet Las giras mundiales tienen su parada obligada en los escenarios argentinos y las producciones locales apuestan a un año lleno de recitales Las giras mundiales tienen su parada obligada en los escenarios argentinos y las producciones locales apuestan a un año lleno de recitales Por Marianela Insua Escalante Ni el valor cambiante del dólar ni el riesgo país pueden amedrentar al público argentino que año tras año dice presente en los distintos eventos, haciéndole frente a la crisis y el aguante a los artistas. En 2019 hubo festivales, shows nacionales e internacionales, ciclos y encuentros. Para el año que comienza ya se van cerrando las grillas y el anticipo de propuestas musicales incluye a cada uno de los mejores en su género. Desde hace 20 años, febrero es el mes de Cosquín Rock. El clásico festival de las sierras cordobesas cumple dos décadas y lo festeja con un cartel que apuesta fuerte a lo nacional, incorporando un espacio dedicado casi íntegramente al trap y el estilo urbano (Duki, Wos, Neo Pistea, Emanero, Dakillah, Ca7riel y Paco Amoroso, entre otros jóvenes exponentes) sin dejar de lado los números puestos de otras ediciones (Las Pelotas, Los Auténticos Decadentes, Ratones Paranoicos, Los Gardelitos, Ciro y Los Persas, etcétera). También hay lugar para Él Mató Un Polícía Motorizado, Mon Laferte, Nathy Peluso, Louta y los mexicanos de Molotov. Imposible quedarse con ganas, hay de todo. “Es un orgullo de todos los que trabajamos en la grilla, es muy variada y más allá de lo gigantezca que es, con más de 150 bandas, lo importante es la gran cantidad de estilos musicales que se van a hacer presentes en el festival: folk, rock, heavy, blues, funk, soul, rap, hip hop, trap, baladas… Estamos muy felices”, explicó José Palazzo, el histórico organizador de Cosquín Rock en Córdoba, en diálogo con Teleshow. El productor también es responsable de haber exportado la marca a varios países como Colombia, México, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos, y a España, donde llega en agosto para instalarse en la localidad malagueña de Fuengirola. El avance del trap en CR quedó demostrado en 2019 y Palazzo lo detalla así: “El año pasado el trap y el hip hop tuvieron una carpa con capacidad para 4 mil personas y estuvo colmada los dos días. Ahí nos dimos cuenta del grandísimo crecimiento que habían tenido en la escena y que también muchos grupos en los barrios, muchos artistas callejeros, hacían esos estilos reflejando lo que estaba pasando en las calles, por eso nos pareció interesante darles un espacio importante en los escenarios de Cosquín”. Los Auténticos Decadentes Si de géneros urbanos se trata, el Buenos Aires Trap tendrá su tercera edición en 2020 (en 2019 se terminó de posicionar y logró colgarse la cucarda del sold out). Aunque aún no hay cerrada una fecha exacta, sí se supone que se llevaría a cabo durante el segundo semestre del año que comienza. La que sí tiene su fecha confirmada es Cazzu, una de las referentes más importantes de la movida, que llega al Luna Park el 14 de marzo, después de su paso por Cosquín Rock. En otro plan, el 14 de febrero, Eros Ramazzotti celebra el Día de los Enamorados en el Luna Park y el 22, Alejandro Sanz hace lo suyo en el Hipódromo de Palermo. El italiano sigue presentando Hay Vida (2018) y el español su más reciente #ElDisco (2019). Pero febrero no es un mes exclusivo de los románticos, ya que trae otro evento que también ha conseguido ganarse su lugar en el verano festivalero argentino: Baradero Rock. Cerca del río, en el partido bonaerense que le da nombre al festival, los días 22, 23 y 24 de febrero, desfilarán bandas y artistas como Juana Molina, Sara Hebe, Kapanga, Los Gardelitos, Los Cafres, El Kuelgue, Bándalos Chinos, Miss Bolivia y Eruca Sativa, entre muchos otros. Desde España, el lunes 24 y como cierre de las tres jornadas, se presentará Ska-P, la banda ska punk favorita del público local por sus canciones y por el compromiso social que siempre los involucra con alguna causa urgente. En esta visita al país, y como lo hicieron en 2010, los españoles volverán a acercarse a los obreros y obreras de la fábrica recuperada Zanon, a quienes les donarán la mitad del dinero por las entradas vendidas para el show que darán antes de tocar en Baradero, el sábado 22 de febrero en el estadio Ruca Che, de Neuquén. Otros que apuntarán directo al corazón -en este caso de los nostálgicos y las nostálgicas- son los Backstreet Boys, que el 7 de marzo desembarcan en el Campo Argentino de Polo. La boy band estadounidense, furor en la década del 90, celebra su 25 aniversario con un nuevo álbum y un cuantioso tour como no han hecho anteriormente. Adam Levine vuelve con Maroon 5, por cuarta vez a Buenos Aires, y después de pasar por el Festival de Viña del Mar en Chile (el 27 de febrero). La banda tocará el 12 de marzo en el Campo Argentino de Polo y además de su último trabajo Red Pill Blues (2017) presentará “Memories”, su single lanzado en septiembre, y algunas otras canciones nuevas. Backstreet Boys En el mismo escenario, Charly Alberti y Zeta Bosio presentarán el 21 y el 22 de marzo parte de la gira Gracias Totales-Soda Stereo. Así, el Campo Argentino de Polo será testigo de una celebración a la música que han creado el baterista y el bajista, cuando aún eran un trío junto al fallecido Gustavo Cerati. También en plan homenaje, pero unos días antes, el 17 tocan los Creedence Clearwater Revisited, pero ellos lo harán en el Luna Park. El 23, también en el antiguo Palacio de los Deportes, desplegará su talento Lindsey Stirling. Desde que lanzó su álbum homónimo, el primero, en 2012, esta violinista que además es empresaria y bailarina demostró que siempre se puede seguir innovando en lo que a música electrónica se refiere. Si se habla de innovación, ahí llega el Lollapalooza, el festival que año a año cambia y se reinventa. La edición 2020 se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de marzo, nuevamente en el Hipódromo de San Isidro. La marca atrae de por sí un público fiel que va detrás de la experiencia Lollapalooza, pero este año se suma un condimento súper popular del rock hecho en el siglo XX: Guns N’ Roses cierra la jornada del domingo 29. Ese día también tendrá su momento estelar Lana del Rey (que ya estuvo el año pasado), después del retorno pop de Mika, y de las actuaciones de James Blake, Cage The Elefant, The Lumineers y Pabllo Vittar, entre muchos otros. También estarán The Strokes y Gwen Stefani (el sábado 28) y Travis Scott y Martin Garrix (el viernes 27), además de Duki, Wos, Los Fabulosos Cadillacs, Él Mató Un Policía Motorizado y Litto Nebbia, entre otros talentos locales. Continuando con su World Wired Tour, Metallica vuelve al ruedo. La banda, que se encuentra en un parate necesario para encausar la salud de James Hetfield y sus problemas de adicción, vuelve con todo en marzo y para el 18 de abril estará a pleno en el Campo Argentino de Polo. Para la ocasión, traen como grupo soporte a una de las revelaciones de los últimos años, los Greta Van Fleet, quienes, con un solo disco editado, fueron una de las grandes sorpresas que dio el Lollapalooza en 2019. El metal sinfónico tendrá su noche el 7 de mayo en el Luna Park con Nightwish, la banda que en la actualidad lidera la temperamental Floor Jansen. Este año puede ser el último con una gira de Kiss y, por suerte, pasan por Argentina. La banda más espectacular de la historia dice adiós después de 47 años de carrera y más de cien millones de discos vendidos, el 9 de mayo en el Campo Argentino de Polo. Después siguen por Brasil, Europa y vuelven con varias fechas en los Estados Unidos, donde se despedirían definitivamente y para siempre, el 2 de octubre en Texas. Vale la pena acercarse a Palermo para verlos una vez más. Kiss La sangre joven también se hará presente en Buenos Aires. Billie Eilish compone junto a su hermano, viaja con su madre y se ha convertido en la primera cantante nacida en los 2000 en meter un número 1 en el ranking de los Estados Unidos. La música, que acaba de cumplir 18 años, pisará por primera vez suelo argentino y mostrará su talento en vivo el 2 y el 3 de junio en el estadio Directv Arena. Igual de joven, pero con más experiencia, Harry Styles llega para mostrar su segundo álbum, Fine Line, que acaba de salir. El ex One Direction se presentará el 11 y el 12 de octubre en el Estadio Hípico. La agenda 2020 empezó a llenarse, pero aún no se cierra y quedan muchos meses por delante. Hay un solo dato certero y negativo: los Rolling Stones no pisarían la Argentina en 2020. Según Daniel Grinbank, su histórico productor local, las negociaciones con la banda de Mick Jagger y Keith Richards no podrían llegar a buen puerto esta vez. 