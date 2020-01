Los equipos de La Liga del Oeste y de la de Trenque Lauquen jugarían este año un torneo juntos

Tweet El Vice Presidente de la Liga del Oeste, Guillermo Santos estuvo haciendo un balance del trabajo de la Liga en 2019, hablo sobre los proyectos 2020, cambios que se están analizando y el Torneo Apertura que comenzaría a mediados de marzo… El Vice Presidente de la Liga del Oeste, Guillermo Santos estuvo haciendo un balance del trabajo de la Liga en 2019, hablo sobre los proyectos 2020, cambios que se están analizando y el Torneo Apertura que comenzaría a mediados de marzo… Balance “hemos tenido un año con mucho trabajo, hemos analizado cuestiones novedosas para el nuevo año…, personalmente creo que ha sido un año muy positivo, hemos participado activamente en la federación de Futbol Pampeana, experiencia importante que nos ha permitido conocer las realidades de todas las Liga y la verdad que nosotros estamos muy bien a comparación de otras, en varios sentidos, tenemos problemas comunes por lo tanto comunes los desafíos, así que muy contentos, en contacto permanente con los clubes y mejorar la Liga en si…” – aseguro Santos agregando que – “lo que buscamos es que la Liga crezca en beneficio de nuestros asociados….” Interligas La dupla Liga de Futbol del Oeste – Liga Trenquelauquense de Futbol pueden ser una gran dupla en 2020 – “es una iniciativa planteada hace algunos meses puertas adentro, se han llevado a cabo charlas informales y se concretó la semana pasada algo novedoso que fue una reunión con todos los clubes ya pensando en el 2020 y está el compromiso de ambas Ligas jugar a mitad de año, somos ligas muy similares así que creemos que va a estar buena la realidad…” Torneo Apertura Estamos pensando en comenzar temprano, probablemente sea a mediados de marzo para que no haya tanto parate de futbol, por eso también el atractivo de jugar con la Liga trenquelauquense, somos optimistas, estamos trabajando en muchos cambios internos sin dejar de tener en cuenta el costo, brindar un buen espectáculo pero debemos llevar a cabo algunos cambios y en ellos estamos trabajando…” – aseguro Santos agregando sobre las posibilidades del Sub 13 y Sub 15 que – “ya está confirmado, a los clubes le buscaremos la forma de que tengan los menores gastos posibles y además la Liga tienen que tener representación en seleccionados juveniles…” Liga en si “Estamos bien, tenemos que seguir trabajando, el año próximo hay asamblea para renovar la mitad de la Comisión Directiva, y la idea es seguir trabajando en tal sentido, tratando de que las buenas noticias sean algo permanente dentro de la entidad y mejorar día a día para que nuestros socios, los clubes, crezcan…” – aseguro el Vicepresidente de la Liga del Futbol del Oeste, Guillermo Santos ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >