Bianco, tras el encuentro con alcaldes:

Tras la reunión que el gobernador Axel Kicillof mantuvo con jefes comunales de Cambiemos, el jefe de Gabinete del gobierno bonaerense aseguró que "se hizo un raconto de cómo econtramos la provincia, con múltiples problemas, algunos estructurales y otros más de tipo coyuntural. También el tema de los vencimientos, que nos tienen preocupados por los altos vencimientos de deuda en el corto plazo, tanto en el año donde ascienden a casi 200 mil millones de pesos como para todo el periodo de gobierno, que serían unos 9 mil millones de dólares". "Después se hizo un repaso de todas las medidas que se han tomado y se invitó a los intendentes a trabajar en conjunto. Acá el gobernador fue muy claro, acá no hay municipios de primera y de segunda, es lo mismo un gran distrito del Conurbano que los del interior, ni se van a hacer diferencias por el color político", indicó. El funcionario añadió que "los intendentes que tomaron la palabra coincidieron en las prioridades y las urgencias tanto de la Provincia como de cada distrito, como los temas de Salud, Educación, temas productivos, el desfinanciamiento de algunos de ellos, el tema del aumento en los impuestos se tocó tangencialmente, el gobernador explicó los criterios del proyecto de ley que se presentó oportunamente en el Senado, que básicamente actualizaba los impuestos al nivel de inflación y se incluía a eso un criterio de progresividad, de segmentación, donde los que menos tienen pagan menos que la inflación y los que más tienen, los propietarios de grandes propiedades, pagan un poco más y eso, en promedio, hace una actualización. Pero no hubo una discusión en ese sentido porque el lugar que corresponde es el ámbito legislativo". En cuanto a los pedidos realizados por los alcaldes, Bianco dijo que "hubo varios, algunos municipios que están con urgencias financieras más graves, algunos pedidos generales de implementación de algunos planes para compra, por ejemplo, de equipamientos viales, etc". Tras remarcar el buen clima y el diálogo fluido con el que transcurrió el encuentro, el jefe de Gabinete expresó que "tuvimos una invitación para que en febrero tengamos una reunión de Cambiemos con algunos ministros, todo fue en buen ambiente, todos entendieron luego de que el gobernador expuso las necesidades de financiación para este año, son todos conscientes de la necesidad de que haya una Ley Impositiva. Hay diferencias menores, pero lo importante ahora es trabajar esta semana para que tengamos una ley. Vamos a seguir por los canales normales, vamos a volver a presentar el proyecto, seguramente con algunas modificaciones, recibimos los cuestionamientos de la oposición, y en otras cuestiones vamos a seguir insistiendo con nuestra postura".