Huracán: Un equipo acostumbrado a las vueltas olimpicas

Tweet El equipo de Omar Erramuspe ganó la Liga Pehuajense en su primera experiencia en dicho campeonato. El DT del Boca tejedorense hablo en Master FM 102.1 contando como vivió la experiencia en la nueva Liga y esa costumbre de ganar sea donde sea. El equipo de Omar Erramuspe ganó la Liga Pehuajense en su primera experiencia en dicho campeonato.y esa costumbre de ganar sea donde sea. Año intenso “La verdad que fue un año muy largo, la verdad que comenzamos en la primer semana de febrero sin saber en qué Liga íbamos a terminar jugando y la verdad que fue un año de mucho trabajo, mucha intensidad y pudimos saborear el año con este nuevo Campeonato…” – señalo Erramuspe agregando que – “fueron muchos más kilómetros que hemos tenido que hacer también, viajar a Bolivar, Urdampilleta, Henderson y demás, viajes largo para ir a jugar, pero hay diferencias entre la Liga del Oeste y la de Pehuajo, por ejemplo la cantidad de equipos, son 21 en total, lo cual hace muy difícil llegar, y además los partidos son más intensos porque los equipos son más parejos, no saber cuándo vas a ganar ni perder y además de eso se gana en el último partido, porque no hay Aperturqa y Clausura, sino van clasificando y quedando dentro o afuera…, hemos tenido que cambiar muchas cosas nosotros también para lograr la competitividad, de hecho el partido más difícil fue para nosotros el ultimo, donde no nos podíamos equivocar…” – expreso el DT. El equipo “Es un grupo increíble, la verdad que es un equipo increíble, es un equipo ganador, hay unión entre ellos, hay autocritica, siempre se llegan a acuerdos después de largas charlas, hay jugadores muy inteligentes y de mucha experiencia, es un equipo que se quedó con 5 campeonatos en los últimos 6 años…” – expreso Erramuspe sobre sus dirigidos agregando sobre un nuevo título en otra Liga que – “creo que debutar en una Liga tan competitiva y salir campeón, crio que nos hará quedar en la “Historia”…, por algo más de 1000 personas estaban en la cancha alentando a Huracán, gente que viajo para seguir a este equipo maravilloso que dirijo desde hace 3 años con mi impronta y mi forma de ver el futbol…, hemos logrado mucho protagonismo por la madurez que el equipo tiene…” – aseguro el DT de Huracán de Carlos tejedor agregando por último que – “tengo entendido que Huracán se queda definitivamente en la Liga de Pehuajo… ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >