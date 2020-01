Tweet El área de Bromatología de la Municipalidad de Rivadavia, que está a cargo d el Ingeniero en Alimentos Marcos Oderiz , nativo de la localidad de Fortín Olavarría, busca informar y concientizar a la comunidad rivadaviense sobre el trabajo que lleva a cabo y lo importante del trabajo en conjunto con la misma. En su visita a Master FM nos contó cuales son los proyectos del nuevo año. El área de Bromatología de la Municipalidad de Rivadavia, que está a cargo d, nativo de la localidad de Fortín Olavarría, busca informar y concientizar a la comunidad rivadaviense sobre el trabajo que lleva a cabo y lo importante del trabajo en conjunto con la misma. Área de prevención “Un poco mi gestión apunta a la educación, porque cuando empiezan a aparecer estas variables de crisis económica, es donde salen al mercado alimentos artesanales, elaborados en casa y sin ningún tipo de control, y por consiguiente cualquiera puede consumir un producto que no saber quién lo manipulo, cuales son las condiciones de higiene al momento de la elaboración, y en ese sentido buscamos la educación y concientización…” – expreso el funcionario agregando que – “vamos a estar brindando un curso de Manipulador de Alimentos que hace años está en vigencia a través del código de alimentos y la legislación que engloba el área, y este curso es tan obligatorio como la libreta sanitaria…, el vendedor tiene que tomar conciencia de que debe vender alimentos y no enfermedades…” En la página web de la Municipalidad de Rivadavia hay una solapa que dice BROMATOLOGÍA, y accediendo pueden encontrar información sobre el área e incluso inscribirse para el curso de MANIPULADOR DE ALIMENTOS Esquema de trabajo “La ciudad de América esta para nosotros dividida en zonas, vamos zona por zona haciendo observaciones en todos y cada uno de los comercios, y también actuamos mediante denuncias al 2392-579580 que es el teléfono de Bromatología…, todos somos responsables y cada uno asume sus riesgos, por eso el tratar de dar conciencia al consumidor final, principalmente hasta para quienes compran alimentos por internet…, hay cuestiones que pueden ser letales…, por eso la conciencia es fundamental…” ALERTA La gaseosa MANAOS que en la etiqueta dice FELICES FIESTA, está fuera de circulación la sabor cola de 2,25 litros – “aunque la recomendación es que no consuman ningún sabor de este producto porque en una primera etapa fueron denunciados 4 lotes y ahora se agregaron 5 más, o sea que la tendencia va creciendo y por prevención NO LA CONSUMAN…” – señalo Oderiz agregando que – “estamos moviéndonos rápido en este sentido, sacando de las góndolas los productos Manaos y evitando que los trasportistas sigan ingresando los mismos, no hemos encontrado aún estos lotes en América pero estamos advirtiendo a todos, incluso distribuidora para que no vendan este producto…, por eso por lo pronto sugerimos evitar el consumo de cualquier sabor de la gaseosa MANAOS…” Observaciones “Si bien nosotros somos una especie de policías para el comerciante, lo cierto es que nosotros lo que hacemos es evitarle al comerciante y al consumidor, cualquier problema de salud por vender y consumir un producto en mal estado…, hay observaciones que necesitan inversión, entonces comenzamos a trabajar de a poco con el comerciante hasta que regularice la situación, y se lo ayuda porque todo es cuesta arriba, es poner un poco de cada lado…, necesitamos que la gente mire con lupa estas cuestiones, porque son realmente muy importantes…” – aseguro el funcionario agregando que – “la gestión tendrá una mirada que apunta más hacia la prevención, la concientización y educación, y para ello hasta estaremos trabajando en conjunto con otras áreas también…” ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >