Panaderos bonaerenses proponen un pan social a $ 80 pero reclaman acuerdo con el Gobierno

Tweet El vicepresidente de la Federación Panaderil de la Provincia de Buenos Aires, Emilio Majori, aseguró hoy que podrían fabricar un pan social para venderlo al público a $ 80. Por otro lado, el empresario panadero se quejó por “los altísimos costos impositivos laborales” y pidió una revisión. El vicepresidente de la Federación Panaderil de la Provincia de Buenos Aires, Emilio Majori, aseguró hoy que podrían fabricar un pan social para venderlo al público a $ 80. Por otro lado, el empresario panadero se quejó por “los altísimos costos impositivos laborales” y pidió una revisión. En diálogo con CNN Radio, Emilio Majori dijo que “el pan va a subir el 5 por ciento el precio. Los costos nos dan para vender pan a $ 110. Se está vendiendo a $ 100 por una colaboración que pidió el gobierno de la Provincia”. “Nosotros tenemos que absorber el 5.5 por ciento y poner en el precio del pan el 5 por ciento. Esto es lo que tenemos últimamente”, agregó. “En estos momentos estamos con una entrevista con la Secretaría de Comercio de la Nación, y si hay que poner una colaboración con un pan social lo hacemos. En el único gobierno que no hubo pan social fue en el último”, dijo el dirigente panadero. Acerca de la factibilidad de fabricar un pan popular, dijo: “tendríamos que ponernos de acuerdo con la Secretaría de Comercio. Primeramente tenemos que ver de qué manera no nos aumentan la materia prima y ahí tiene que estar la harina. Si al pan lo estamos vendiendo a $ 100 y se va a $ 110 creo que ponemos hacer un pan social a $ 80, con 6 a 8 piezas”. “El país tiene informalidad. Entre lunes o martes tenemos entrevista con los responsables de la Secretaría de Comercio para hacer un reclamo”, sostuvo a modo de crítica. Pero al respecto agregó : ”ahora prácticamente no se consigue harina en negro porque los controles de AFIP a los molinos son estrictas así que se encontró la vuelta para la informalidad. Esto ocurre desde hace un año aproximadamente”. “El 32 por ciento es la incidencia de la harina en el precio final del pan, después el resto es mano de obra, impuestos y servicios. El impuesto de la mano de obra en este país es carísima. Por ejemplo un obrero gana 40 mil pesos, y yo tengo que pagar de impuesto 22 mil, o sea que sale 62 mil pesos, y eso es carísimo”, sostuvo. Próximo >