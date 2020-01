San Lorenzo vendió a Matías Palacios por 9 millones de euros

Tweet El Ciclón concretó la venta de uno de sus máximos proyectos de inferiores al fútbol español. Así el de General Pico se ira al viejo continente a jugar en la Liga Española El Ciclón concretó la venta de uno de sus máximos proyectos de inferiores al fútbol español. Así el de General Pico se ira al viejo continente a jugar en la Liga Española Para que se lleve a cabo la operación le deben aprobar al club español el desembolso debido al Fair Play financiero Leandro Alves, periodista de FOX Sports, informó que se suma una nueva salida del equipo que dirige Diego Monarriz. Se trata del juvenil Matías Palacios, de 17 años y que disputó el Mundial sub 17 con la Selección Argentina. El destino del joven jugador del Ciclón será el Almería, quien comprará el pase del volante por la suma de 9 millones de euros, siempre y cuando la operación sea aprobada por el Fair Play financiero. El mediocampista apenas disputó dos partidos como suplente en la primera de San Lorenzo en donde no convirtió. En la Selección Sub 17 disputó 13 partidos, diez como titular y tres desde el banco de suplentes y marcó tres goles en el Sudamericano disputado en Perú. #SanLorenzo acordó con #Almería la venta de Matías Palacios en €9.000.000.



#SanLorenzo acordó con #Almería la venta de Matías Palacios en €9.000.000.

Para que se lleve a cabo la operación le deben aprobar al club español el desembolso debido al Fair Play financiero pic.twitter.com/Qsvr0GNcMY — Leandro Alves (@lea_alves) January 3, 2020