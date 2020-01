Bromatología Municipal informa la prohibición de venta de algunos lotes de la gaseosa

Tweet El Jefe de Bromatología y Gestión de Alimentos, Ing. Marcos Oderiz, informa a la población que la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) ha prohibido la venta, consumo y distribución de la gaseosa “Manaos-Felices Fiestas”, de la empresa Refres Now. El Jefe de Bromatología y Gestión de Alimentos, Ing. Marcos Oderiz, informa a la población que la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) ha prohibido la venta, consumo y distribución de la gaseosa “Manaos-Felices Fiestas”, de la empresa Refres Now. A continuación, reproducimos la información brindada por la institución sobre el producto quitado del mercado: "Contenido neto: 2,25 lt, RNPA N° 02-600424, RNE N° 02- 034004. Lotes: 123959, Vto: 15/06/20 - 123974, Vto: 16/06/20 - 123996, Vto: 17/06/20 - 124026, Vto: 18/06/20 - 124033, Vto: 19/06/20 - 124058, Vto: 20/06/20 - 124076, Vto: 21/06/20 - 124094, Vto: 22/06/20 - 124102, Vto: 23/06/20". Dicha medida se debe a que estos lotes del producto mencionado presentan sus características organolépticas alteradas (sabor químico a plástico o solvente), y su ingesta ha sido asociada a la aparición de síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarrea. Desde Bromatología Municipal, se están quitando dichos lotes, así como se está evitando que los transportistas continúen ingresando al distrito con ellos. Cabe destacar que no se han encontrado aún unidades en Rivadavia, pero se está advirtiendo a todos los comercios al respecto, incluyendo las distribuidoras encargadas de su reparto. Ante cualquier duda o consulta, pueden llamar al 02392-15-579580 de lunes a viernes de 6 a 18 hs. y sábados de 6 a 12 hs, o al 02392-15-531851 las 24hs. todos los días. También pueden enviar un correo a bromatología@munirivadavia.gob.ar para consultar todas las dudas existentes sobre el tema. Próximo >