Un vehículo con cuatro rosarinos a bordo sufrió un accidente en el cruce de las rutas 70 y 33

Tweet Cerca de las 13:00 horas del viernes 3 de enero la sirena de Bomberos Voluntarios alertó sobre un siniestro vial ocurrido en la intersección de ambas rutas a unos 7 km de América. No hubo personas heridas solo roturas en el automóvil. Cerca de las 13:00 horas del viernes 3 de enero la sirena de Bomberos Voluntarios alertó sobre un siniestro vial ocurrido en la intersección de ambas rutas a unos 7 km de América. No hubo personas heridas solo roturas en el automóvil. El choque se produjó aparentemente cuando el Peugeot 308 en el cual se movilizaban cuatro personas, oriundas de Rosario y que iban a General Roca, se pasó en el cruce de las rutas 33 y en vez de doblar por ruta 70 siguió hacía la ciudad de América. El conductor al darse cuenta de esto intento volver para retomar la ruta que lo depositaría en La Pampa y allí al girar en U es impactado por un camión que transitaba sobre ruta 33 desde Villegas hacía América. Por suerte, no hubo heridos graves, solo algunos golpes leves en los ocupantes del auto que quedó muy dañado en su estructura. En el camión fue menor el daño. En el lugar trabajó la Guardia Urbana Municipal y la policía Rivadaviense además de ambulancia del SAME. Agradecemos por las imágenes a Nicolas Flores Duperou < Prev Próximo >