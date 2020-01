Cross de las Estaciones en Gonzalez Moreno. Ya abrio la inscripción

Tweet El Cross de las estaciones es puntuable. Por cada carrera sumarán puntos según en el orden que vayan llegando. Y al final en septiembre los 5 caballeros y las 5 damas de los 10km y el primer caballero y primera dama de los 5km que más hayan sumando ganarán la inscripción y el viaje en traficc (gracias al municipio de Rivadavia) a Mar del Plata en noviembre a correr los 10k de la maraton New Balance El Cross de las estaciones es puntuable. Por cada carrera sumarán puntos según en el orden que vayan llegando. Y al final en septiembre los 5 caballeros y las 5 damas de los 10km y el primer caballero y primera dama de los 5km que más hayan sumando ganarán la inscripción y el viaje en traficc (gracias al municipio de Rivadavia) a Mar del Plata en noviembre a correr los 10k de la maraton New Balance Cross de las estaciones: ETAPA VERANO *Costos de inscripción* Desde el 02/01 al 31/01 5km….. $500 10km....$600 Del 01/02 al 29/02 5km…….$600 10km….. $700 Del 01/03 al 15/03 5km….. $700 10km…. $800 *caminantes: alimento no perecedero el día de la carrera (destinado al hogar de abuelos local) Comunicate al 2302 516298 para tu inscripción > FORMAS DE PAGO 1- Transferencia/depósito 2- Mercado Pago Al confirmar el pago, se les dará un CÓDIGO que deberán presentar con su dni el día de la carrera para retirar el Kit (domingo 15/03 de 7.30 a 9.30hs) LA INSCRIPCIÓN AL EVENTO INCLUYE….. * Derecho a participar. * Chip de Gymnos Timing Villegas. * Remera oficial del evento. * Número de corredor. * Medalla Finisher. * Premios por categorías. * Premios generales. * Hidratación en circuito y llegada de «Agua Nico» * Puesto de frutas en la llegada Verdulería Los Mellis * Asistencia de Ambulancia Próximo >