Un ratón produjo un apagón en Rivadavia que duró 8 horas

Este sábado cerca de las 3 AM se cortó la energía en América y las localidades del distrito incluyendo la zona rural. El siniestro fue producido por un roedor que se metió en una de las celdas que tiene la Sub estación de EDEN en la zona de quintas de La Piki. Daniel García Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Rivadavia contó a Master News lo sucedido "Aparentemente según informaron los técnicos de EDEN que llegaron a nuestra ciudad, el apagón fue porque un ratón se metió en una de las celdas y esto provocó una explosión que fue incluso escuchada por vecinos de la Sub estación". Cerca de las 11 de la mañana la situación se normalizó después de que la cuadrilla de EDEN trabajará en el lugar y reparará los daños producidos por la explosión de la celda. NOTA: Según contó al Primer Diario Digital de Rivadavia Daniel García los empleados de la Cooperativa Eléctrica no tienen autorizado el ingreso a la Sub estación que es propiedad de EDEN S.A por lo tanto hubo que esperar unas horas hasta que la cuadrilla de esa empresa llegó a nuestra ciudad.