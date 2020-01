Clave para las escapadas: estos son los feriados y fines de semana largos que llegan con el 2020

Tweet Por fechas patrias y celebraciones religiosas, el calendario del nuevo año cuenta con algunos fines de semana de cuatro días y otros de tres. Conocé cuáles son y organizá tus viajes relámpago. Por fechas patrias y celebraciones religiosas, el calendario del nuevo año cuenta con algunos fines de semana de cuatro días y otros de tres. Conocé cuáles son y organizá tus viajes relámpago. Para comenzar a planear los objetivos del 2020, es bueno conocer cómo se ordenará el calendario de feriados y días no laborables del nuevo año. Según el Gobierno nacional, las fechas quedarán dispuestas de la siguiente manera: Febrero Lunes 24: Carnaval (feriado inamovible). Martes 25: Carnaval (feriado inamovible). Marzo Lunes 23: Feriado con fines turísticos. Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado). Abril Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado). Jueves 9, viernes 10, miércoles 15 y jueves 16: Pesaj - Pascuas Judías (No laborable sólo para quienes profesen la religión judía, según dispone la ley 23.399). Jueves 9: Jueves Santo (no laborable). Viernes 10: Viernes Santo (feriado). Viernes 24: Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos, en conmemoración del genocidio armenio (No laborable para empleados y funcionarios de organismos públicos y alumnos de origen armenio, según dispone la Ley N° 26.199). Mayo Viernes 1: Día del trabajador (feriado). Domingo 24: Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán (Sólo para los habitantes que profesen la Religión Islámica. Dispuesto por el Articulo 3 de la Ley N° 27.399). Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado). Junio Jueves 4: Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos (No laborable sólo para habitantes que profesen la religión islámica, según dispone la Ley 23.399). Lunes 15: Día Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (feriado que se traslada del 17/6). Sábado 20: Día Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado). Julio Jueves 9. Día de la Independencia (feriado). Viernes 10. Feriado con fines turísticos. Viernes 31: Fiesta del Sacrificio (Sólo para los habitantes que profesen la Religión Islámica. Dispuesto por el Articulo 3 de la Ley N° 27.399). Agosto Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado). Miércoles 19: Año Nuevo Islámico (No laborable sólo para habitantes que profesen la religión islámica, según dispone la Ley 23.399). Jueves 20: En América Santo Patrono San Bernardo Septiembre Sábado 19 y domingo 20: Año Nuevo Judío (No laborable, sólo para habitantes que profesen la religión judía, según dispone la ley 23.399). Lunes 28: Día del Perdón (No laborable, sólo para habitantes que profesen la religión judía, según dispone la ley 23.399). Miércoles 30: En Rivadavia Aniversario de la creación del Distrito Octubre Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado). Noviembre Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (feriado que se traslada del 20/11). Diciembre Lunes 7: Feriado con fines turísticos. Martes 8: Inmaculada Concepción de María (feriado). Viernes 25: Navidad (feriado). Próximo >