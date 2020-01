El Gobierno empieza a liberar vacunas y los municipios se ponen en campaña contra el Sarampión

Tweet El Gobierno empezó a “liberar” las 12.4 millones de dosis de la vacuna contra el Sarampión que la administración Macri abandonó en la Aduana. En los municipios ya se ponen en campaña para aplicarlas con celeridad. El Gobierno empezó a “liberar” las 12.4 millones de dosis de la vacuna contra el Sarampión que la administración Macri abandonó en la Aduana. En los municipios ya se ponen en campaña para aplicarlas con celeridad. A partir de la noticia de que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud que conduce Ginés González García, empezaba a liberar las 12.4 millones de dosis de vacuna antisarampionosa que la administración Cambiemos abandonó en la Aduana, los municipios pusieron manos a la obra. Anteayer, el Ministro de Salud anunció que se “rescataba” el 8 por ciento de los 12,4 millones de dosis que comenzaron a llegar al país el pasado 5 de junio. “Eso se solucionó con nuestra voluntad política y además con la inclusión en la emergencia social, económica y sanitaria de manera tal de no pagar los aranceles y las tasas en la Aduana”, explicó el ministro. Ginés explicó que la demora se debió a que el Estado debía pagar 11 millones de dólares en concepto de impuestos y que la Ley de Emergencia logró saltear ese paso administrativo. Eso generó un brote que contabilizó más de 60 casos en todo el país, y más de la mitad de esa cifra en nuestra Provincia. Por eso los municipios y la Provincia ya lanzan campañas para vacunar lo antes posible a la población en riesgo. Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires lanzaron una campaña para reforzar las acciones contra la enfermedad en distritos del oeste del conurbano. Los municipios elegidos son Moreno, Merlo y La Matanza, y cuentan con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. La Matanza, por su parte, incrementar la cantidad de lugares y puntos estratégicos para que la comunidad acceda no sólo a las vacunas de campaña sino a todas las dosis de calendario para adultos y menores. La Secretaria de Salud municipal, Dra. Gabriela Álvarez aseguró que la comuna y los secretarios de salud en general deben “redoblar los esfuerzos y si es necesario ir casa por casa a vacunar para interrumpir el brote de sarampión y evitar las consecuencias y secuelas que puede dejar esta enfermedad”. El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que puede ser grave y no tiene tratamiento. Por eso la importancia de que todos puedan acceder a la dosis correspondiente. Deben vacunarse todas las personas desde los 6 meses de edad y los adultos nacidos posteriormente a 1965 que no cuenten con la dosis recomendada. Asi, desde el 7 de enero, de 9 a 14hs. contaremos, en colaboración con el Ministerio de Salud de la Nación, con un móvil sanitario que se ubicará en las calles Polledo y Vernet de la localidad de Rafael Castillo, para atender a toda la comunidad. El mismo contará con las vacunas disponibles de calendario nacional y un grupo de vacunadoras que recorrerán los barrios cercanos de la localidad aplicando las dosis casa por casa en el marco de dicha campaña. En tanto que los hospitales, centros y unidades de salud adheridos a la campaña, con una franja horaria extensa para facilitar el acceso a la vacuna, en días hábiles de 08 a 18hs. Próximo >