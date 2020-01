Tito Morel:

Tweet “Vamos a seguir hasta que haya una condena firme, que realmente duela como me está doliendo esto a mí. Esta es su hija por la que voy a seguir luchado, quiero agradecer a la gente que me acompaña, quiero que se pudra en la cárcel” dijo. “Vamos a seguir hasta que haya una condena firme, que realmente duela como me está doliendo esto a mí. Esta es su hija por la que voy a seguir luchado, quiero agradecer a la gente que me acompaña, quiero que se pudra en la cárcel” dijo. Una ruidosa marcha y un desgarrado pedido de justicia se escuchó ayer en el centro de la ciudad de parte de familiares de Marcos Morel, el joven asesinado el 22 de diciembre último. Su padre, Néstor Morel, dijo en declaraciones periodísticas que piden una condena ejemplar para el menor de edad detenido por la Justicia. “Vamos a seguir hasta que haya una condena firme, que realmente duela como me está doliendo esto a mí. Esta es su hija por la que voy a seguir luchado, quiero agradecer a la gente que me acompaña, quiero que se pudra en la cárcel” dijo en el principio a Diario Líder TV. “Se va viviendo como se puede tenemos que seguir luchando por la familia” dijo el hombre visiblemente emocionado y golpeado por la situación que le toca vivir. “Por el momento quiero agradecerle a la Justicia por la detención cuando le apliquen una condena se los voy a agradecer, sabemos que la justicia es lenta y que a veces no existe, se tienen que terminar los asesinos y violadores”. En el lugar se habló de una segunda marcha que probablemente se concrete en febrero “queremos hablar con el juez y la fiscalía. Quiero creer que vamos a tener una condena pronto, que se arrepienta de lo que hizo creo que esta gente no tiene arrepentimiento, yo no les tengo miedo, tenemos que terminar con esta gente y la justicia tiene que caer sobre ellos porque no se merecen caminar las calles de Trenque Lauquen van a soñar conmigo, no los voy a dejar descansar”, advirtió. Próximo >