Tweet Gallardo fue uno de los más buscados en San Martín de los Andes por los hinchas de River, que este domingo al mediodía se abalanzaron para sacarse fotos con el DT y los jugadores. Un amor interminable... Gallardo fue uno de los más buscados en San Martín de los Andes por los hinchas de River, que este domingo al mediodía se abalanzaron para sacarse fotos con el DT y los jugadores. Un amor interminable... "Esto es por vos. ¡Gracias, Marcelo". El grito sobresale entre todas las voces. Las miles de voces. Ese agradecimiento anónimo tiene un destinatario: el hombre de River. El entrenador más ganador de la historia del club, el que agradece tímidamente con una sonrisa y se acerca a esa multitud que desde el viernes no hace más que demostrarle su amor incondicional en San Martín de los Andes. No importa la distancia. El Muñeco mueve montañas. Recibe el afecto de los miles de fanáticos que formaron parte de ese pasillo histórico que desplegaron en el Sur para recibir al plantel en la mítica Ruta Nacional 40. Y es el propio Gallardo quien aprovecha la ocasión y junto al resto de sus dirigidos aprovechan un ratito del mediodía, luego del primer turno de entrenamiento, para salir a saludar a esa gente que llegó desde todas partes del país: Salta, Mendoza, Buenos Aires, Córdoba... Es el Muñeco de la gente. El que se lleva todas las miradas, el que cuando se asoma entre la multitud genera una explosión. El que encandila con su presencia y el que se vuelve terrenal por un instante. En ese instante en el que acepta cambiar el buzo de DT y oficia de fotógrafo para que sus fanáticos tengan en el celular una foto que es reliquia. Una foto que llena los ojos tanto como ese paisaje cordillerano majestuoso, que de fondo embellece aún más la imagen. Autógrafos y mucho cariño por parte del DT. Lo que genera Gallardo ya no es novedad. Y si se transforma en el principal foco de atracción es porque en todo momento se siente el mentor de este grupo que se prepara para afrontar otro año a pura competencia, a puro desafío. No se cansa de eso, y tampoco se cansa de transpirar... Porque él se siente parte de su plantel, al punto que incluso en ese trote de casi 2,4 kilómetros que realizaron desde el Chapelco Golf & Resorts hasta el campo de entrenamiento de El Desafío -y del que también participaron varios simpatizantes-, es el entrenador de River el que lidera el grupo. Sí, el Muñeco indica el camino. Siempre. Literal. Saluda, firma autógrafos, se saca una, decenas de fotos con la gente. Muchas veces no llega a distinguir qué es lo que le dicen entre tanto alboroto, entre tanto grito. Pero entiende todo. Sabe que ese cariño se lo ganó, al igual que todos sus jugadores. Ese "gracias, Marcelo" es la representación genuina del sentimiento de todo el mundo River para con el DT que cambió la historia. Y el que va por más... Fuente: Olé < Prev Próximo >