Mugica apoya a La Comunitaria

Quien fuera el cuadragésimo Presidente de Uruguay entre los años 2010 y 2015 envió un vídeo con el apoyo explicíto a la Cooperativa La Comunitaria en el enfrentamiento que tiene con el municipio de Rivadavia por el comodato del Galpón de la Ex Casa de Aguirre A bordo de su humilde automóvil, Mugica detuvo su marcha y sin bajarse del mismo envió el saludo y el apoyo a quienes integran la Cooperativa diciendo "Espero que puedan mantener el local, que se pueden juntar y que puedan seguir luchando por la cultura" dijo el ex mandatario charrúa. JOSÉ MUGICA Mugica integró el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, fue elegido diputado y senador, para posteriormente ocupar el cargo de ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca entre 2005 y 2008. Luego de ocupar la Presidencia, fue electo senador nuevamente, en las elecciones de 2014. Renunció a este último cargo el 14 de agosto de 2018, retirándose de la actividad política como gobernante para dedicarse a la militancia popular. Es el líder del Movimiento de Participación Popular, sector mayoritario del partido de izquierda Frente Amplio. Desde 2005 está casado con Lucía Topolansky, dirigente histórica del Movimiento de Participación Popular y además vicepresidenta de Uruguay desde septiembre de 2017, tras una prolongada convivencia.