El crimen de Valentina Gallina, que murió por los golpes de un femicida, como su madre: “El cuerpo tenía lesiones de larga data”

La pareja de la mujer es el principal sospechoso del asesinato. Una historia que se repite: su madre también había sido víctima de violencia de género en 2008 La pareja de la mujer es el principal sospechoso del asesinato. Una historia que se repite: su madre también había sido víctima de violencia de género en 2008 El fiscal general de Azul, Marcelo Sobrino, reveló este domingo que el cuerpo de Valentina Gallina, asesinada a golpes en Olavarría, presentaba "lesiones de larga data" y confirmó, a través del testimonio de algunos vecinos, que era víctima de violencia de género por parte de su pareja, Alejandro Diego Ezequiel Pais (29), que fue detenido hoy y será indagado por el fiscal de feria Christian Urlézaga en las próximas horas. Es una historia que se repite: la madre de Valentina había sido asesinada en 2008 de cinco puñaladas por su pareja en la misma localidad del centro de la provincia de Buenos Aires. El año pasado fue inaugurado un hogar de contención para mujeres en estados vulnerables, llamada Casa Popular Valeria. En un juicio abreviado de 2009, el asesino fue condenado a diez años de prisión por el delito de "homicidio simple", por entonces no estaba contemplada como agravante en la ley la figura de "femicidio". En un primer momento, el principal sospechoso del crimen de Valentina intentó desviar la investigación con una versión falsa. Según su relato, un grupo de personas había ingresado en la vivienda y tras una pelea la víctima había recibido un disparo. "Tras la autopsia quedó muy claro que no había sido así. No tiene ningún disparo, su muerte se produce por golpes, por un edema craneal", explicó el fiscal general Sobrino. Pero también pudieron observar que el cuerpo presentaba "muchas lesiones punzocortantes en el cuero cabelludo y otras lesiones de larga data", según informó el fiscal. Los testigos cuestionados por los agentes judiciales confirmaron que Valentía padecía una relación abusiva por parte de Pais. También revelaron que el victimario consumía drogas. "Estamos ante una situación de femicidio y de violencia de género muy clara", señaló el fiscal general en una entrevista con TN. Alejandro Diego Ezequiel Pais, de 29 años, tenía antecedentes pero nunca había sido denunciado por violencia de género Por otro lado, informó que el hecho se produjo dentro de la casa pero que según las pericias la víctima se había trasladado por el interior tras el ataque: "Existió agonía por parte de esta mujer, lamentablemente". Pais ya había estado involucrado en un homicidio cometido a fines de junio de 2016 cuando el comerciante Fernando Palahy (40) fue asesinado de un balazo en el pecho durante un robo. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Azul lo absolvió y condenó a Walter Ariel "Tata" Leal a la pena de 18 años de cárcel por ese crimen. La Casa Popular Valeria asiste a mujeres en situación de vulnerabilidad Para el fiscal, uno de los problemas que permiten que estos casos se repitan se relaciona con la falta de tratamiento para los hombres denunciados por violencia de género. "Se aleja a la persona con un restricción perimetral pero no se los trata, entonces terminan haciendo lo mismo con otras víctimas, además las penas por lesiones leves o graves tampoco son demasiado altas". El cuerpo de Valentina presentaba lesiones "de larga data" "No tenemos palabras para expresar tanto dolor, nos arrebataron la vida de la Valen. Pedimos el rápido esclarecimiento del hecho y justicia por nuestra compañera", afirmaron los allegados a Valentina en las redes.