Apareció en La Pampa el hombre que ganó 104 millones de pesos en el Quini 6

Tras varios días de suspenso, el ganador de los 104 millones de pesos del Quini 6 se presentó este viernes a retirar su premio en una oficina de la localidad de Guatraché, un pequeño pueblo de La Pampa que tiene apenas 5 mil habitantes, aunque pidió que su identidad se mantenga reservada. La serie que salió sorteada fue 01, 03, 08, 18, 22 y 29. El billete con esos números se había vendido en una agencia de lotería de esta localidad, pero nada se sabía del afortunado apostador, que se había hecho acreedor de los 104 millones de pesos. Gustavo Eberle, dueño de la casa de apuestas Colorado el 14, fue quien entregó el cartón ganador, por lo que le corresponde el 1% del pozo. No es la primera vez que le pasa algo así: lo mismo le ocurrió en 1996 y el premio en ese momento fue de 1.100.000 pesos ( o dólares, ya que estaba vigente la convertibilidad). El hombre que ganó por aquel entonces apareció a la mañana siguiente."Todavía vive en el pueblo, hace una vida normal, solo cambió un poco los gustos y el lugar de vacaciones", recordó Gustavo, entre risas, durante una entrevista en Infobae. La serie ganadora fue 01, 03, 08, 18, 22 y 29. Sin embargo, en esta oportunidad había sido diferente, ya que pasaron varios días hasta que la persona que acertó todos los números del Quini 6 apareció. Esto mantuvo en vilo al pequeño pueblo de La Pampa, ubicado a 171 kilómetros de la capital provincial Santa Rosa y con apenas 5 mil habitantes. "Con la movida que hay es casi imposible que no se haya enterado. Si es una persona mayor, están todas las radios hablando del tema; y si es más joven, el celular está a full", señalaba Eberle, que no podía acceder a su parte del pozo porque el hombre en cuestión no se presentaba a reclamar el premio. Finalmente, el ganador apareció con el billete afortunado en una oficina de la Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social (DAFAS) y, luego de que se hicieran las investigaciones correspondientes para comprobar que el sujeto no esté acusado de lavado de dinero ni financiación a organismos terroristas, se depositaron los 104.042.624 pesos en una cuenta que él indicó, aunque luego de los descuentos por impuestos, cercanos al 30 por ciento, de esa cifra le quedaron alrededor de $70 millones. Por su parte, en la agencia de Gustavo Eberle, ubicada sobre la avenida Zeballos al 525, cumplieron con el pedido del apostador de que no se difunda su identidad. El afortunado, se presentó en la DAFAS acompañado por el agenciero y un familiar.