Los concejales de Rivadavia Primero le piden a EDEN S.A que de explicaciones por lo ocurrido con los cortes de energia el fin de semana

A través de una nota presentada en el HCD los ediles del oficialismo piden a la empresa distribuidora de energía que tiene la potestad sobre el predio de la sub estación local en América que den explicaciones respecto de los sucedido el sábado y domingo con los extensos cortes que los usuarios tuvieron que soportar durante sábado y domingo. Además solicitan un resarcimiento económico para todos los usuarios "A pesar de los aumentos en las tarifas eléctricas que se han realizado l,as inversiones en las instalaciones eléctricas resultan escasas" dice el proyecto en uno de sus parrafos. En otra parte del texto los concejales hablan "de un total abandono de la sub estación de América" agregando que solicitan un "informe del estado actual de las instalaciones". Se destaca el pedido de parte del Deliberativo de un resarmiento económico para con los usuarios diciendo "Solicitamos a la empresa un resarcimiento económico a cada usuario afectado en los cortes del suministro eléctrico durante los días sábado 4 y domingo 5 de enero".