Poco austero, acusan a un intendente de subir su sueldo y el de sus funcionarios

Un intendente está apuntado por decir que evalúa congelar su sueldo pero, a su vez, envió al HCD un aumento de haberes de casi el 50% para él y sus funcionarios. Otro alcalde desmintió casos de nepotismo y designaciones onerosas en el distrito que comanda. Un intendente está apuntado por decir que evalúa congelar su sueldo pero, a su vez, envió al HCD un aumento de haberes de casi el 50% para él y sus funcionarios. Otro alcalde desmintió casos de nepotismo y designaciones onerosas en el distrito que comanda. Mientras en estos días muchos fueron los intendentes que dieron gestos de austeridad hacia sus distritos y algunos anunciaron que no cobrarán sus sueldos o que congelarán aumentos a la planta política, otros están en la mira por acusaciones por elevados aumentos de sueldos o por contrataciones onerosas en tiempos de crisis económica. En el primero de los casos, desde la oposición apuntaron contra el intendente de Florentino Ameghino, Calixto Tellechea, por haberse aumentado su sueldo y el de sus funcionarios un 46% según el presupuesto que envió al HCD y que fue aprobado por concejales de su bloque. Pero días después anunció que estaría analizando congelarse el sueldo, cuestión que fue muy criticada por el arco opositor. Desde del Frente de Todos y las distintas representaciones gremiales le salieron al cruce al histórico alcalde ameghinense, planteando que el congelamiento anunciado no es más que una medida de distracción y le endilgan que no hay ningún anuncio de aumento de sueldo para los trabajadores municipales. Asimismo plantearon que Tellechea no otorgó "bono ni otro paliativo de fin de año que permitiera compensar los desajustes de la inflación que generó Macri" y que además el alcalde no ha convocado a los representantes gremiales a las discusiones paritarias, cosa que sí sucedió en otros municipios vecinos donde se lograron aumentos de salarios y también bono de fin de año. Por otro lado, acusan a Tellechea de realizar un fuerte ajuste luego de las elecciones en lo referente a horas extras. También denunciaron la persecución y despido "a modo disciplinador" en las áreas de Salud y Corralón, recorte de pauta publicitaria a medios locales que son críticos a su gestión. En otro orden de cosas, también se filtró una grave acusación contra el intendente de Tornquist, Sergio Bordoni, quien desmintió categóricamente que haya designado a asesores con sueldos de más de 80.000 pesos. El alcalde de ese distrito de la Sexta sección electoral charló con La Tecla.info y aclaró que sólo contrató a tres asesores en las áreas coordinación en Desarrollo Social; otro en la parte contable; y el último se encarga de supervisar el área de energía en el partido de Tornquist. Asimismo aclaró ninguno de esos tres asesores gana más de 35.000 pesos. Ante la acusación de nepotismo por haber contratado a dos hijos suyos en el Municipio, Bordoni reconoció que su hijo Bruno participa en su gestión dentro del área de control de rendición de subsidios. Pero desmintió que tanto él como su hija Estefanía hayan sido nombrados como planta y que se irán cuando culmine la gestión; asimismo descartó que ésta última cobre un sueldo de 100.000 pesos. "Ni loco puedo pagar eso" dijo el jefe comunal. El intendente de Tornquist planteó que las acusaciones se tratan de "operaciones" de sectores de la oposición y que "la información es pública, que la muestren" desafió el alcalde marcando que todos los detalles sobre los cargos públicos designados está toda en el Concejo Deliberante. Para despejar todo tipo de dudas, el intendente de Tornquist reveló que cobra de sueldo 210.000 pesos de bolsillo, pero aclaró que la abultada cifra se debe a que tiene 34 años de antigüedad del Banco Provincia, por el que se pagan 80 mil pesos en concepto de antigüedad. Y además agregó que el secretario de su gestión que más cobra no supera los 60.000 pesos mensuales.