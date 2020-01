El campo pasa a la acción con

Tweet Organizados por filiales de la Sociedad Rural locales, nucleadas en Carbap, se reproducen acciones en distritos del interior. En el centro de la protesta están la actualización de retenciones y la Ley Impositiva bonaerense. En busca de apoyos, el gobernador recibió a un sector de la Federación Agraria Argentina. Organizados por filiales de la Sociedad Rural locales, nucleadas en Carbap, se reproducen acciones en distritos del interior. En el centro de la protesta están la actualización de retenciones y la Ley Impositiva bonaerense. En busca de apoyos, el gobernador recibió a un sector de la Federación Agraria Argentina. Las primeras medidas de los gobiernos nacional y provincial, encabezados por Alberto Fernández y Axel Kicillof, respectivamente, hicieron renacer viejas disputados entre el poder político y el campo, que muestra su "inquietud" ante las primeras medidas para paliar la crisis. El sector rural recibió con desagrado el anuncio de que se actualizaría el porcentaje de las retenciones que se aplican desde la gestión Macri a las exportaciones agropecuarias, una postura que hicieron pública desde la organizaciones que los nuclean. En la provincia de Buenos Aires, el rechazo no sólo apuntó a las retenciones, sino a lo que consideran un "impuestazo" vía aumentos en el Inmobiliario Rural, incluído en el proyecto de Ley Impositiva que el Ejecutivo negocia con la oposición, y que podría ser aprobado -con modificaciones respecto de la iniciativa original- este miércoles en la Legislatura. Desde Carbap, se estima que no sólo se sentirá el impacto del impuesto provincial, sumado a la suba en los que aplica la Nación y los municipios, sino que además, con la ley que se debate, abre la puerta a un nuevo revalúo. Todos a la Plaza Principal de #Salliqueló

Los que producimos, los que emprendemos, los que trabajamos... Le pedimos #Solidaridad a la Clase Política

Martes 7 de Enero

8:30 hs pic.twitter.com/ZtnVG9eMHW — Rural Salliquelo (@RuralSalliquelo) January 5, 2020 Por lo pronto, en varias ciudades del interior bonaerense comienzan a visibilizarse las exteriorizaciones de rechazo a la Ley Impositiva enviada por el gobierno de Kicillof a las cámaras, lideradas por varias filiales de la Sociedad Rural, nucleadas en la poderos organización de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Por lo pronto, en varias ciudades del interior bonaerense comienzan a visibilizarse las exteriorizaciones de rechazo a la Ley Impositiva enviada por el gobierno de Kicillof a las cámaras, lideradas por varias filiales de la Sociedad Rural, nucleadas en la poderos organización de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Para este martes 7 fue convocado un "tractorazo" en Pergamino, en protesta contra la política agropecuaria de Alberto Fernández y Axel Kicillof, organizada por la Sociedad Rural local y que cuenta con el apoyo de Coninagro, la Multisectorial Pergamino, centros de camioneros y asociaciones de productores de La Violeta, Guerrico, Conesa y Erézcano, entre otras localidades. Por su parte, también mañana desde las 8.30, tendrá lugar una acción similar en la Plaza principal de Salliqueló, convocada por la Sociedad Rural de ese distrito de la Sexta Sección electoral. "Los que producimos, los que emprendemos, los que trabajamos, le pedimos solidaridad a la clase política", asegura la entidad en sus redes sociales, explicando que "no pueden seguir aumentando los impuestos, porque mientras crecieron los impuestos al pueblo crecieron también la probreza, la exclusión y el deterioro de las jubilaciones". Este fin de semana, en tanto, tuvo lugar una asamblea de productores agropecuarios de San Antonio de Areco y la zona de influencia, mientras que días atrás se realizó otro tractorazo en Bragado, en reclamo por la suba de impuestos al sector. En busca de apoyos, el gobernador Axel Kicillof recibió el viernes último a un sector de la divididad Federación Agraria Argentina, viéndose las caras con el sector más afín, entre ellos los representantes de las filiales de Azul, Monte, Bragado y General Alvear, entre otros. < Prev Próximo >