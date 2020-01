Emotivo: nene en San Juan les pidió a los Reyes Magos una pelota y trabajo para su papá sordo

Tweet La carta del menor fue publicada por su progenitor, quien se quedó sin empleo hace cuatro años tras un accidente laboral. La carta del menor fue publicada por su progenitor, quien se quedó sin empleo hace cuatro años tras un accidente laboral. “Quiero un trabajo para mi papá y una pelota”, escribió un nene sanjuanino, ilusionado, en su cartita para los Reyes Magos, un gesto que no tardó en viralizarse y conmover a los usuarios en redes sociales. El pequeño protagonista es Juan Ignacio Vega, quien realizó el sentido pedido para su padre, Alfredo Vega, de 40 años, que es hipoacúsico y desde hace dos años no consigue trabajo por su condición. El menor había realizado el mismo pedido días atrás a Papá Noel y emocionó a todos. “Otra vez una carta de mi hijo Juani para los Reyes pidiendo trabajo para mí. Viste, en San Juan no hay inclusión. La tercera será la vencida; que no se cumple el sueño de mi hijo”, señaló Alfredo, que pese a todo no pierde la fe de conseguir un trabajo. Juan Ignacio y su papá, Alfredo. “A los 2 años tuve varicela y ahí me quedé sordo. Toda mi infancia aprendí a hablar bien y me encanta cantar mis alabanzas”, relató Alfredo al diario La Provincia SJ. A pesar de trabajar con esa condición, un accidente laboral el 26 de agosto de 2015 lo dejó desempleado. Además tiene una lesión en su columna que le impide hacer trabajos pesados. “Solo puedo hacer administrativo, tengo mis conocimientos en PC completa y muchas experiencias de trabajo en computadoras, soy técnico”, aclaró. Alfredo tiene dos hijos, Lautaro y Juan Ignacio que viven con él hace siete años. El pedido no es el primero de este estilo, pero aún están a la espera del regalo: un trabajo para su papá. Próximo >