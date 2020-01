Alberto Fernández quiere tener un nuevo índice de movilidad jubilatoria antes del 1 de marzo

Tweet El Presidente apuraría la convocatoria a la comisión encargada de proponer una nueva fórmula y analiza incluir el tema en las extraordinarias. El Presidente apuraría la convocatoria a la comisión encargada de proponer una nueva fórmula y analiza incluir el tema en las extraordinarias. 22 de enero. Esa es la fecha que en el Gobierno marcan en el calendario para reactivar el Congreso y avanzar con el paquete de leyes que fijó como prioridad e incorporó a las sesiones extraordinarias. A ese temario, aunque la Ley de Emergencia Económica le dio un plazo de 180 días, Alberto Fernández quiere sumar el debate por el nuevo índice de movilidad de haberes previsionales. Así lo confirmaron a Clarín altas fuentes oficiales, que advirtieron que la intención del Presidente es despejar dudas respecto a su intención de que las subas para los jubilados no sean discrecionales y evalúa la posibilidad de pedirle al Congreso que trate el proyecto antes del 1 de marzo. Precisamente, la agenda parlamentaria estuvo sobre la mesa en el almuerzo a solas entre Alberto F. y el titular de la Cámara de DIputados, Sergio Massa. Se dio este lunes y sólo trascendió una vez que el Presidente y el tigrense se retiraron juntos, sonrientes, por la explanada de Avenida Rivadavia. La ratificación del Consenso Fiscal sellado con Alberto F. con las provincias, que ya fue aprobado por el Senado; y el congelamiento de las jubilaciones de privilegio, de jueces y diplomáticos, siguen siendo la prioridad del Gobierno para las sesiones extraordinarias. En tanto, la ley de góndolas, con media sanción en Diputados, por el momento quedó en stand by. Es que el Gobierno evalúa otras variantes para lograr que empresarios respeten los precios, aunque el tema es manejado bajo estricto hermetismo entre el Presidente, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros Martín Guzmán (Economía), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y el propio Massa. En ese contexto, la novedad es la intención del Ejecutivo de apurar la creación de la comisión y apurar el tratamiento de una nueva ley de movilidad de haberes previsionales, de modo tal de reducir el período en el que Alberto F. deba fijar por decreto los aumentos. "Alberto quiere que esté antes del 1 de marzo", dicen en Casa Rosada. Para eso, en el marco del artículo 55 de la Ley 27.541, de Emergencia Económica, sancionada en diciembre en el Congreso, el Presidente anticipará la convocatoria a la comisión para que proponga un proyecto para cambiar la fórmula que había aprobado el gobierno de Mauricio Macri. En efecto, días atrás el Presidente fue muy crítico de ese índice: "Si quieren la mantenemos (por la fórmula de movilidad), pero los jubilados no van a cobrar nunca ese dinero. La fórmula anterior era mucho más razonable y los jubilados no perdían dinero", cuestionó en radio Continental, al reafirmar su postura de debatir un nuevo proyecto. La ley, que le dio un plazo de 180 días para que el Ejecutivo propusiera una nueva fórmula, establece que la comisión sea integrada "por representantes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y miembros de las comisiones del Congreso de la Nación competentes en la materia". Si se alcanza un consenso, el proyecto sería girado de forma inmediata. La gran duda en Balcarce 50 gira en torno a la predisposición que pueda encontrar en el Congreso para debatir ese proyecto durante el verano. Sucede que por lo bajo, y ni siquiera ante Massa ni el jefe de bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner; hay legisladores que cuestionan la anticipada convocatoria a extraordinarias durante el mes de enero. Próximo >