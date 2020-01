Habrá nuevos billetes de mayor numeración y los animales ya tienen fecha de salida

Tweet El presidente del Banco Central adelantó que realizarán consultas para identificar a las personas que representan los valores de la Argentina y que ocuparán un lugar en la nueva familia de billetes. Los viejos papeles seguirán circulando El presidente del Banco Central adelantó que realizarán consultas para identificar a las personas que representan los valores de la Argentina y que ocuparán un lugar en la nueva familia de billetes. Los viejos papeles seguirán circulando El presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, confirmó que en los próximos meses habrá una nueva familia de billetes, sin las imágenes de animales autóctonos, y con billetes de denominación más alta. Es decir que habrá un billete, o más, con un valor superior a los $1.000. “Vamos a elaborar una nueva familia de billetes. Eso nos va a llevar alrededor de un semestre. En la nueva familia es muy posible que incluyamos un billete de mayor denominación”, señaló el presidente del Banco Central en declaraciones a la radio Metro. Y destacó que se dejarán de utilizar las figuras de animales autóctonos. Vamos a elaborar una nueva familia de billetes. Eso nos va a llevar alrededor de un semestre. En la nueva familia es muy posible que incluyamos un billete de mayor denominación “En principio, la idea es que se vayan los animales. Vamos a convocar a varias personas que nos puedan ayudar a identificar personas que fundamentalmente se identifiquen con los valores sociales denuesto país. Esto va a llevar un tiempo; tenemos billetes de todas las denominaciones y la idea es que esos billetes circulen porque ese dinero ya se ha gastado”, agregó el funcionario. Con todo, advirtió que va a ser un proceso lento y que en seis meses se tendrá definido quiénes serán las figuras que ilustraran los nuevos papeles. En los próximos meses, se lanzarán un billete con una denominación mayor a $1.000 “Algunos de los próceres ya se convirtieron en monedas”, dijo, en referencia a José de San Martín y Manuel Belgrano, que ilustraban los billetes de $5 y $10 modenas. Y adelantó que sus figuras estarán presentes en la nueva familia de billetes. Por otra lado, consultado sobre la posibilidad de eliminar “ceros” de los billetes, Pesce descartó que haya cambios. A mediados de noviembre de este año, cuando ya había sido elegido presidente, Alberto Fernández dijo que le gustaría que vuelvan las figuras de próceres o personalidades importantes del país a los billetes nacionales. En una entrevista con el diario Página/12, señaló su intención de reemplazar a los animales por hombres y mujeres de la cultura, aunque aclaró que no era una prioridad. “Ellos son hacedores de nuestra cultura, hacedores de lo que somos. ¿Quién puede negar lo que es Borges, Cortázar, Sábato?”, dijo. También lamentó que Evita, Sarmiento, Belgrano, San Martín y Rosas hayan desaparecido de los billetes. Inflación El presidente de la entidad monetaria, también opinó sobre la inflación, aunque prefirió ser cauteloso y no dar una estimación para 2020. Con todo, aseguró que la baja de la inflación en los próximos meses dependerá de la “desindexación de la economía”, lo que estará condicionado a un descenso más acelerado de las tasas de interés para la reactivación económica. “Creemos que hay un problema de inercia inflacionaria y esperamos que los acuerdos que se hagan en el marco del Consejo Económico y Social desindexen la economía y tengamos tasas más normales de inflación”, sostuvo. También destacó que no es fácil bajar la inflación y que ese fue uno de los errores del Gobierno de Mauricio Macri, porque pensó que iba a ser una tarea sencilla de resolver al mismo tiempo que se tenía la convicción de que “sobraban dólares”. El Banco Central espera que las medidas del Gobierno permitan desindexar la economía Pesce consideró que para bajar la inflación es “clave” la batería de medidas que está poniendo en práctica el Poder Ejecutivo para desindexar, por ejemplo, los salarios, las jubilaciones y las tarifas de los servicios públicos. Y destacó el rol que tendrán en esta tarea el programa Precios Cuidados, como ancla para los precios de referencia, el Acuerdo Económico y Social con las cámaras empresarias y la CGT y el entendimiento con el FMI y los acreedores privados para lograr la “sustentabilidad de la deuda”. “El Gobierno está tratando de darle sustentabilidad a la deuda. Si se es exitoso en estas cuestiones, seguramente habrá una tasa de inflación más baja, pero no quiero hacer pronósticos hasta no comenzar a ver los resultados”, afirmó Pesce. Según el jefe del Banco Central, se puso en evidencia que el problema inflacionario no tenía fundamentalmente un origen monetario sino la indexación por las altas tasas de inflación registradas y por la estrategia que desarrolló el Gobierno de Macri. “Lo intentaron solucionar a través de instrumentos monetarios y no tuvieron resultados, establecieron una alta tasa de interés y mantuvieron fija la base monetaria por mucho tiempo. Eso hizo caer muy fuerte los prestamos al sector privado y la economía cayó”, explicó. Una respuesta para los deudores de créditos hipotecarios y planes de ahorro Pesce confirmó que el Banco Central está llevando adelante estudios técnicos para ofrecer una respuesta a los deudores de créditos hipotecarios en UVA y a los planes de ahorro para la compra de vehículos. “En principio, la solución debiera ser entre los dos que firmaron el contrato. La mayor parte de los prestamos UVA los otorgaron los bancos públicos, Nación y Provincia, y el programa Procrear”, indicó. Este jueves, las autoridades del Banco Central se reunirán con funcionarios de la Secretaría de Vivienda para avanzar en la solución del problema. Pago de deuda Pesce remarcó que el Congreso autorizó al Gobierno nacional a comprar divisas con una letra intransferible que le vende al Banco Central para hacerse de las divisas y así pagar la deuda, por lo que aclaró que “esto es un mecanismo que se usará hasta que se resuelva la sustentabilidad de la deuda”. También consideró que las reservas “son suficientes” para afrontar las obligaciones de los sectores públicos y privados. Próximo >