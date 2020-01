Médico traumatólogo pampeano pide ayuda para un tratamiento en EE.UU.

Tweet El traumatólogo Guido Carmelo Pittana relató en las redes sociales el padecimiento que sufre desde hace dos años y pidió ayuda económica para afrontar los costos del tratamiento que se debe realizar en Estados Unidos. El traumatólogo Guido Carmelo Pittana relató en las redes sociales el padecimiento que sufre desde hace dos años y pidió ayuda económica para afrontar los costos del tratamiento que se debe realizar en Estados Unidos. El médico traumatólogo santarroseño Guido Carmelo Pittana lanzó a través de las redes sociales un pedido de ayuda, ya que desde hace dos años padece de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y necesita hacer un tratamiento en Estados Unidos. El profesional, de 57 años, escribió una publicación que fue difundida a través de la página de Facebook «Todos por Guido Pittana», en la que contó detalles sobre su delicado estado de salud y los síntomas que se le presentaron. «Sabía muy bien lo que me iba a tocar vivir ya que soy médico traumatólogo. Lo más duro de todo fue sentir como perdía la voz poco a poco y como todo mi cuerpo se iba deteriorando», sostuvo. Y agregó: «Ya no puedo hablar ni tampoco puedo comer, hace tres meses estoy con alimentación enteral a través de trashes de una sonda directa al estómago (gastrostomía). Estoy caminando unos pocos pasos por día con mucha dificultad por pérdida de fuerzas en mis piernas y por falta de aire, y me siento 100% dependiente de mi familia». Tratamiento En la publicación, el médico contó que junto a su familia vieron como «Caramelito» Carrizo apareció en los medios pidiendo solidaridad por su hermano que también padece ELA para que se realice un tratamiento en EE.UU. «Nos pusimos a investigar y miramos con asombro como muchos de los pacientes en tratamiento mejoraron paulatinamente, algunos con remisión de la enfermedad», afirmó. Además, aseguró: «Esto nos motiva y como con cualquier enfermedad terminal, uno ante la desesperación hace cualquier cosa que esté a su alcance. Yo y mi familia rezamos y le pedimos a Dios y la virgen para que se haga un milagro, y ese milagro llegó». Ese tipo de tratamiento no es contemplado por las obras sociales. «Los gastos son con recursos propios, pero al ser tan caros, les pido a todo el mundo que me ayuden», escribió. Actividad Pittana es un profesional con un reconocimiento importante en el ámbito de la ciudad y de la provincia ya que atendió a una numerosa cantidad de personas, lo que se reflejó ni bien se publicó el mensaje y comenzaron a aparecer comentarios de apoyo por parte de usuarios y usuarias que comentaron su experiencia con el profesional. «Excelente médico traumatólogo, operó y solucionó un grave problema de mi esposo», escribió una usuaria. No sólo trabajó en la gestión privada, sino también fue director de Auditorías del Ministerio de Salud, durante la gestión del ex ministro Rubén Ojuez. Esclerosis La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las neuronas cerebrales y a la médula espinal, que dejan de funcionar y por ende dejan de controlar los músculos, ocasionando incapacidad de movimiento. Entre los síntomas aparece la pérdida de fuerza muscular en brazos, piernas y boca, lo que afecta directamente a la movilidad y también ocasiona fallas en el sistema respiratorio. Las causas de la aparición de la enfermedad son desconocidas, aunque hay un porcentaje muy bajo de diagnósticos que establecen causas hereditarias. Cuenta Bancaria Para ayudar económicamente a Pittana se pueden hacer depósitos en la cuenta del Banco Santander número 102000202796, CBU 0720102488000002027968 a nombre de Pittana Guido Carmelo. Próximo >