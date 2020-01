Tractorazos bonaerenses: el campo volvió a expresar con contundencia su rechazo al aumento de retenciones y del inmobiliario rural

Tweet Hoy hubo movilizaciones en Salliqueló y Pergamino. Productores alertaron que el incremento de las retenciones provocará menor producción de maíz y trigo, y afectará a las economías del interior Hoy hubo movilizaciones en Salliqueló y Pergamino. Productores alertaron que el incremento de las retenciones provocará menor producción de maíz y trigo, y afectará a las economías del interior Por Juan Martín Melo Con fuerza e intensidad hoy se hizo escuchar nuevamente el rechazo de los productores agropecuarios al aumento de las retenciones y de los impuestos provinciales y municipales. El territorio bonaerense fue el epicentro de las protestas, con tractorazos en los distritos de Salliqueló y Pergamino. La dirigencia de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), participó de la movilización en Salliqueló. Desde dicho lugar confirmaron a Infobae que organizarán el 18 de este mes una Asamblea de productores en el predio de la Sociedad Rural de Pergamino. Además, se mantiene vigente la decisión adoptada por el Consejo Directivo de proponer a su entidad madre, Confederaciones Rurales Argentinas, la realización de un Cese de Comercialización de granos y hacienda. Matías de Velazco, presidente de Carbap, comentó a este medio, “el malestar de los productores y de la sociedad es muy grande. Nos han expresado en la Asamblea el apoyo a nuestra entidad para avanzar en medidas gremiales que expresen el descontento que existe. También hemos respaldado a los productores genuinos, en momentos donde avanza la concentración de la actividad. Para lo que viene será importante estar organizados, unidos y coordinando acciones entre todos”. La asamblea en Saliquelló Pergamino En Pergamino, mientras tanto, los productores Autoconvocados de la localidad de Guerrico, decidieron movilizarse hoy con la consigna de “seguir produciendo cada día más alimentos sanos y variados, y comprometidos con la calidad y el medio ambiente”. Frente a ese compromiso asumido, rechazaron el aumento de la presión impositiva que promueve el gobierno nacional y bonaerense, y expresaron, “sabemos por experiencia que todos nuestros recursos se van a usar para mantener al sistema político que es ineficiente e incapaz de adecuarse a la realidad, y no para resolver el problema de la pobreza”. Reclamo rural en Pergamino Además, en un documento alertaron que por el aumento de las retenciones y del inmobiliario rural, habrá una caída de por lo menos un 25% en la cosecha de trigo y maíz de la próxima campaña agrícola, cuando en la actualidad esa producción total alcanza al millón de toneladas en el distrito. Pero además, esta baja en la cosecha se trasladará a un 25% menos de viajes de camiones, de consumo de combustibles, de movimiento comercial, de reparaciones, de venta de maquinaria agrícola y de sus repuestos. Y agregaron: “Todos nos veremos afectados por el ajuste: el campo, el comercio, el transporte, la industria, los jubilados. Sin embargo, algunos no van a compartir este esfuerzo: la minería, el sistema financiero, los jubilados de privilegio y por supuesto la clase política, que se aumenta los sueldos y presupuestos como si viviéramos en el mejor de los mundos. Cada día pagamos más impuestos para tener más pobres y más desocupados. Evidentemente no es por ahí el camino. Las retenciones son impuestos retrógrados, los cobre quien los cobre, y hoy llegó otra vez el día de decir basta. Por eso marchamos”. < Prev Próximo >