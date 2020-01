Gianini se reunió con Katopodis en busca de concretar obras para Carlos Tejedor

Tweet "Se trata de obras que habían quedado con número de expediente armadas por nosotros en nuestro anterior gobierno", resaltó la jefe comunal peronista. Reiteró su preocupación por la situación económica del municipio. "Se trata de obras que habían quedado con número de expediente armadas por nosotros en nuestro anterior gobierno", resaltó la jefe comunal peronista. Reiteró su preocupación por la situación económica del municipio. La intendenta de Carlos Tejedor, María Celia Gianini, mantuvo un encuentro con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, a quien le acercó proyectos de obras para concretar en el distrito. "Se trata de obras que habían quedado con número de expediente armadas por nosotros en nuestro anterior gobierno", resaltó la jefe comunal peronista, quien reconoció la dificultad económica del país como para llevar adelante algunas de esas obras. "Sabemos que no es fácil, el momento financiero es complejo, pero queríamos acercarles al ministro nuestros proyectos. Se trata de obras de pavimento, de y de caminos para los pueblos", amplió. En ese sentido, Gianini reiteró su preocupación por la situación económica del distrito que heredó de manos de Raúl Sala. "Pudimos pagar el Aguinaldo el 20 de diciembre y el sueldo el último día hábil del mes, pero lo hicimos contando las monedas. Con todos los servicios estamos haciendo el esfuerzo de pagar esta semana. Y con los proveedores estamos haciendo un plan de pagos, porque a algunos se les debe desde febrero.La voluntad está, hay que pagar y nosotros siempre nos hicimos cargo", manifestó. Según explicó, la deuda flotante del municipio asciende a los 52 millones de pesos. "No hay que volver para atrás, hay que mirar para delante, encontrar los recursos económico porque no es fácil. Hay también una provincia que sufre mucho en el aspecto financiero, por lo que hay darle tiempo a todos", concluyó. Próximo >