Ley impositiva 2020: Kicillof le puso techo al impuesto automotor pero no cambió el aumento de hasta 75% para el inmobiliario

Tweet El gobernador envió el proyecto a Diputados con cambios en Ingresos Brutos para varias profesiones y beneficios para pymes y jubilados. Sigue la tensión con la oposición El gobernador envió el proyecto a Diputados con cambios en Ingresos Brutos para varias profesiones y beneficios para pymes y jubilados. Sigue la tensión con la oposición Por David Cayón El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a enviar un proyecto de ley impositiva para el 2020 al congreso provincial en lo que será la segunda vuelta de la discusión que comenzó el pasado 24 de diciembre con la bancada de la oposición. A diferencia de lo que sucedió anteriormente, ahora Kicillof decidió que el proyecto de ley que establece los ingresos de las provincias sea tratado primero en Diputados, recinto en donde no tiene conflicto para acceder al quorum y, una vez aprobado, pase al Senado en donde Cambiemos tiene la mayoría. Según explicó el gobernador en su cuenta de Twitter, propone reducir del segmento que tendrá incremento por encima de la inflación a menos del 25% de las partidas, sosteniéndose la progresividad del impuesto. Asimismo, que los jubilados de haberes mínimos quedan exceptuados del pago del impuesto inmobiliario urbano. También cambia las alícuotas de Ingresos Brutos para los servicios jurídicos, notariales, de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal, de diseño especializado, actividades profesionales científicas y técnicas. También reduce las alícuotas a venta en comercios minoristas de almacén, alimentos, kioscos, amplía los beneficios para pymes del sector agropecuario y hay una exención del pago del impuesto automotor para transportes municipales. En un intento de contener a los intendentes, el proyecto que envió ahora a Diputados establece una “descentralización en los municipios del cobro de patentes modelos 2009”. Asimismo, le pone un techo al impuesto automotor “que no podrá ser mayor a la inflación de 2019” a la que señala en 50% “ya que por la devaluación de 2019 el valor de los vehículos creció desmesuradamente”. En lo que se refiere al principal punto en discusión, el impuesto inmobiliario rural y urbano, el ex ministro de Economía propone exenciones del pago de tasas e impuesto inmobiliario “a asociaciones civiles (clubes de barrio, centros de jubilados, bomberos voluntarios)”. Con este último punto Kicillof dejó en claro que no piensa ceder en el incremento de hasta 75% para el inmobiliario que fue lo que Cambiemos se negó a acompañar hace una semana atrás. “Esperamos que la oposición actúe con la responsabilidad que las y los bonaerenses necesitan: sin desfinanciar a la Provincia y sin beneficiar, exclusivamente, a los sectores más privilegiados”, señaló Kicillof quien nuevamente cargó contra los miembros de la bancada que responden a Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal al señalar que “como la ley es necesaria para poder gestionar, convocamos nuevamente a sesión para el 8 de enero. En el día de ayer se mantuvo otra reunión, que tomamos como demorada continuación de la que se sostuvo el día 26. Acercamos allí una propuesta con alternativas. Advertimos que el proyecto debía ser presentado hoy a las 14, para que pueda ser tratado efectivamente el día miércoles. Pese a la buena recepción que tuvo la propuesta, los legisladores de la oposición se retiraron prometiendo dar una respuesta que aún no recibimos”. Con esta explicación, marcó una situación similar a la discusión del pasado 27 de diciembre donde los funcionarios bonaerenses acusaron a los legisladores de la oposición de haberlos dejados “plantados” y no asistir a la reunión. Próximo >