El Concejo votó unanimente en general la Ordenanza Impositiva y Fiscal para el Ejercicio 2020

El lunes 6 de enero por la noche los ediles de Rivadavia llevaron adelante la 1° Sesión Pública Extraordinaria donde pusieron en discución la Ordenza madre de las tasas e impuestos municipales. En particular el bloque de Somos Todos Rivadavia propuso algunas modificaciones de algunos artículos. Además todos votaron afirmativamente el pedido de informes a EDEN S.A y el resarcimiento económico a los usuarios por los cortes del pasado sábado y domingo. El lunes 6 de enero por la noche los ediles de Rivadavia llevaron adelante la 1° Sesión Pública Extraordinaria donde pusieron en discución la Ordenza madre de las tasas e impuestos municipales. En particular el bloque de Somos Todos Rivadavia propuso algunas modificaciones de algunos artículos. Desde el bloque opositor presentaron una modificación en la Ordenanza Impositiva que tiene que ver con una baja que hubo el año anterior en el Alumbrado Público para los comerciantes donde existió un error y desde el Ejecutivo no se tuvo en cuenta eso. Así mismo como todos los años, se pidió que para las personas que no tienen Obra Social e ingresos suficientes que sea una Canasta Básica y media lo que necesiten tener para la atención gratuita en el Hospital Municipal. Minentras tanto en Labor Parlamentaria se llegó a un acuerdo que el lunes por la noche se leyeron los despachos y la discución se dará en la próxima Sesión con Mayores Contribuyentes que será el jueves que viene. Desde el bloque de Somos Rivadavia se presentó además una propuesta para lo que es ganadería, así como existe la tasa de lechería diferencial, los ediles opositores pretenden que exista también una diferencial para ganaderia. En otro tema importante de la noche, todos los concejales presentes aprobaron por unanimidad el Proyecto de Rivadavia Primero sobre la situación con los cortes de energía a raíz del abandono y falta de mantenimiento en el que se encuentra la subestación de EDEN S.A en la zona de la Piky, lugar este en el cual no se han realizado las inversiones necesarias para brindar un servicio como merecen los usuarios de la Cooperativa Eléctrica de Rivadavia. LA JURA DE GUIDA INZA El jóven de González Moreno quien es el primer suplente en la lista de Rivadavia asumió su banca este lunes en reemplazo de Joaquín Laxagueborde quien desde el 1 de enero se encuentra al frente del Ejecutivo Municipal en caracter de Intendente Interino al ausentarse el Intendente Javier Reynoso por su Licencia Anual Ordinaria LA SESIÓN COMPLETA