Tweet La justicia lo condeno a 4 años de prisión de efectivo cumplimiento por abuso sexual simple de una familiar. Ghio, que debía presentarse semanalmente en la Comisaria de América, se dio a la fuga hasta el día de hoy, habiendo cumplido el tiempo de su condena en calidad de "prófugo". En una nota con Ricardo Novo por Master FM su abogado Dr. Ricardo Kurlat dejó claras consideraciones al respecto. La justicia lo condeno a 4 años de prisión de efectivo cumplimiento por abuso sexual simple de una familiar. Ghio, que debía presentarse semanalmente en la Comisaria de América, se dio a la fuga hasta el día de hoy, habiendo cumplido el tiempo de su condena en calidad de "prófugo". La cuestión es que hoy, el abogado defensor ya solicitó la prescripción de la pena ya que el plazo de 4 años fueron cumplidos (prófugo), por ende cae todo tipo de pedido de captura que tenía Ghio y podrá circular por las calles de nuestra ciudad como un vecino más…, sin lugar a dudas la ineficiencia de la justicia ha permitido que esto sucediera al fallar en la búsqueda de Diego German Ghio. Sobre ello hablo para Master News el abogado, Ricardo Kurlat, brindo más detalles sobre la actual situación de Ghio. La prescripción El pasado 15 de enero de 2016, este medio hablo con el Dr. Kurlat y el letrado expreso entre en sus dichos que "si Diego Ghio no es hallado en 4 años habrá prescripto la causa" cuando Ghio ya estaba prófugo…, pasaron los 4 años y Ghio recupera la libertad prófugo… - "existen dos tipos de prescripción, la acción y la pena, la acción prescribe al máximo de la pena prevista para el delito, cuando no hay sentencia firme, cuando hay sentencia la prescripción no es de la acción sino de la pena y prescribe simultáneamente al tiempo de disposición…" – señalo Kurlat agregando que – "en este caso sería una circunstancia particular porque estarían prescribiendo la acción y la pena en forma conjunta…, y ya se ha solicitado en sede penal, en el Tribunal en lo Criminal que lo tiene a disposición, la prescripción de la acción y de la pena y si bien hay que esperar ciertos tiempos, estoy seguro que se ira a resolver en beneficio de Ghio quien podrá reaparecer en América y hacer una vida normal como si la pena estuviera cumplida…" Nunca supe su paradero Kurlat aseguró no haber mantenido ningún tipo de comunicación con Ghio – "no se ni supe en ningún momento donde se encontraba, ni quise ni quiero saber…, la familia ha guardado un hermetismo muy cerrado, nadie se ha comunicado conmigo durante todo este tiempo, solo recién cuando nosotros los llamamos a ellos para recordar que según nuestros registros se cumplía la condena el día 28 de diciembre de 2019, estuvimos de acuerdo en solicitar la prescripción y no hemos vuelto a tener más contacto…" – aseguro el Dr. Ya puede volver…? ¿Ghio ya puede volver a América o tiene que esperar el resultado de la prescripción presentada…? Kurlat respondió – "si es detenido o aprehendido en estos días hasta tanto se declare la prescripción, quedara detenido o aprehendido, de cualquier forma la cuestión esencial está cumplida, ya no estará preso por el delito de Abuso Sexual Simple por el que fue condenado…, creería que para el 10 de febrero más o menos la prescripción estaría resulta y a partir de allí, Ghio y su familia decidirán como continuar con sus vidas…"