LRP 942 Master FM: 20 años soñando esta hermosa realidad

Tweet Por Ricardo Novo * Este miércoles 8 de enero nuestra radio cumple 20 años de vida y cuando miramos atrás podemos ver un largo camino recorrido, con aciertos y con errores pero siempre con un aprendizaje continuo. Casi la mitad de nuestra vida pasó dentro de estos estudios. Seguimos fiel a nuestro estilo de hacer de la radio algo único, en el día a día como en nuestros comienzos como soñamos nuestro futuro. Hoy es un buen momento para recordar a todos quienes fueron parte de esta gran familia como nuestros operadores y movileros; Carlos Buil, María Ramos, Bernardo Constable, Matías Costa, Pamela Pérez, Lucas Minichelli, Carlos López, Juanma Barreneche hasta llegar a Diego Sarría quien desplega hoy todos sus conocimientos detrás de la consola DBA Aquel 8 de enero de 2000 cuando cortamos la cinta de inauguración no pensamos ni por asomo siquiera en lo que iba a significar a nivel medios de comunicación nuestra frecuencia; el tiempo nos iba a dar uan muestra de ello, fuimos hace ya más de 20 años atrás la primera radio del Distrito de Rivadavia en estar en la web con su propia página, lo cual hizo que nos escucharán en vivo y directo en todo el mundo los 365 días del año a través de Internet, acercando a diferentes personas de Rivadavia que están diseminadas por el globo terráqueo a sus raíces y familiares. Unos años después volver a ser los primeros en poner en funcionamiento un portal digital de información: El Diario fue una apuesta muy fuerte al futuro de la información, que permitió no solamente que nos escuchen en el mundo sino también que nos lean y vean en cualquier parte, llevando minuto a minuto la actualidad de la información de América y Rivadavia a través de la web y mostrandole al mismo tiempo a los colegas que el futuro de la información también pasa por la WEB, haciendo de nuestra página un lugar de consulta permanente y de inicio para los Rivadavienses. Y un poco más cerca en el tiempo traer la tecnología LED a nuestra ciudad en forma de Pantalla sin olvidarnos que también llevamos adelante ese gran medio de comunicación que es la publicidad rodante durante todos estos años. Durante estos 20 años pasamos por toda la tecnología y fuimos avanzando junto a ella; casseteras, compacteras y demás equipos que fuimos dejando de lado para darle paso a nuevas PC que se encargan de ampliar aún más nuestra oferta de música, artísticas y publicidad. Hoy cuando levantamos nuestras copas por estos 20 años soñamos en poder seguir (no sabemos cuantos años más) por la senda de la información precisa, certera, veraz, haciendo un medio de comunicación serio y lo más profesional posible, sabiendo que día a día se puede seguir aprendiendo en esta hermosa profesión que es la Comunicación Social LA LICENCIA DE LA RADIO Con fecha 31 de enero de 2011 recibimos la resolución del Comite Federal de Servicios de Comunicación Audioisuales por el cual somos oficialmente una radio con licencia del ente regulador. Otorgandonos para el Distrito de Rivadavia y la zona el canal 271 - Frecuencia 102.1 Mhz Categoría F Señal distintiva LRP 942. Con la firma del Lic. Juan Gabriel Mariotto Presidente del directorio de AFSCA (por aquel entonces) nos llegó la celula de notificación de un trámite que nos llevó varios años poder realizar y por el cual estamos muy contentos y orgullosos de haber podido concluir y ser una de las 3 radios de América que tiene sus papeles en orden. Aprobadas las carpetas técnicas y demás elementos solicitados en su momento recibimos una nueva y definitiva resolución. La licencia nos fue otorgada por el plazo de 25 años (licencia y prorroga). Hoy al cumplirse un nuevo aniversario de nuestra emisora quiero agradecer a cada una de las personas que en algún momento trabajó en la radio, que tuvo su programa, que trabaja o tiene su emisión al aire hoy, sin olvidarnos del pilar fundamental que han sido, son y serán nuestros auspiciantes quienes con su aporte nos ayudan a surfear esta convulsionada economía...Gracias a todos por estos 20 años de LRP 942 MASTER FM 102.1 y solo nos resta pedir que nos sigan sintonizando a cada momento !!! * Director de GRUPO MASTER Próximo >