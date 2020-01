En el último año, el 72,3% de los nuevos colegiados que prestaron juramento fueron abogadas

Tweet El 72,3 por ciento de los matriculados entre diciembre de 2018 y de 2019 en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial Trenque Lauquen (CADJTL) fueron mujeres -21 de un total de 29-, acentuando una tendencia que se viene dando en los últimos años de manera cada vez más marcada. Se destacan jóvenes letrados de América El 72,3 por ciento de los matriculados entre diciembre de 2018 y de 2019 en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial Trenque Lauquen (CADJTL) fueron mujeres -21 de un total de 29-, acentuando una tendencia que se viene dando en los últimos años de manera cada vez más marcada. De diciembre de 2014 a noviembre de 2015 el porcentaje fue de 59,4 por ciento (19 mujeres sobre 32 nuevos matriculados); de diciembre de 2015 a noviembre de 2016, 64,8 por ciento (35 de 54); de diciembre de 2016 a noviembre de 2017, 68,8 por ciento (22 de 32); y de diciembre de 2017 a noviembre de 2018, 73,6 por ciento (28 de 38). Esta evolución ya empezó a volcar la balanza en el padrón general: Hoy, a la fecha, en el CADJTL hay 739 abogados en actividad, y 379 son mujeres, cantidad que representa más de la mitad, 51,4 por ciento. “Siempre es lindo recibir colegas que acaban de recibirse o que vienen de otros lugares a radicarse en nuestro departamento judicial, del género que sean, pero fundamentalmente cuando recibimos colegas mujeres, se sabe que, en cierta manera, se está reafirmando el concepto de igualdad de género y marca también el avance que la mujer está teniendo en todos los campos y que en el caso de la abogacía, podemos dar fe, es muy importante”, dice el Dr. Hugo Palomeque, Presidente del CADJTL. Para el Dr. Palomeque, quien además es Tesorero del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (ColProBA), en la sociedad se ha ido instalando en los últimos años “el concepto de igualdad, y nosotros, como instituciones, tenemos la obligación de hacerlo realidad a través de las leyes y en los ámbitos de participación”. Además de asegurar que los adelantos producidos hay que reconocerlos y fortalecerlos, y de invitar a comprometerse en forma diaria para lograr afianzar lo conseguido y alcanzar la meta de las Naciones Unidas que habla “del 50 y 50 para el año 2030”, en referencia a la equidad entre hombres y mujeres, el Dr. Palomeque sostiene que “desde nuestro Colegio de Abogados celebramos porque vamos por el buen camino en la medida que no nos detengamos. Tenemos que seguir trabajando sin caer en falsas antinomias que por ahí algunos sectores quieren plantear, tenemos que mantenernos en este rumbo, en este lineamiento que se ha seguido hasta ahora y que ha dado buenos resultados”. Los ejercicios del CADJTL abarcan desde mayo de un año al mismo mes del año siguiente, pero tomando para el relevamiento el año calendario -los últimos 12 meses- puede constatarse que 21 de los 29 profesionales que se incorporaron desde diciembre 2018 a diciembre 2019 son mujeres, y lo mismo sucede con las dos juras de procurador que hubo (Luana Martini y Yanina Mabel González, de Trenque Lauquen). Sólo no ingresaron mujeres en diciembre de 2018 y en junio de este año: en ambas oportunidades hubo un único matriculado y fue hombre (Marcelo Julián Recalde y Tomás González Cobo, los dos, casualmente, de Pehuajó). Y a eso debe agregarse que enero es mes de feria para el Poder Judicial y no hay jura y que en este mes de diciembre a punto de concluir tampoco hubo nuevos ingresos. En febrero hubo un total de tres matriculados y dos fueron mujeres (Leonela Burzio, de Gral. Villegas; y Jacqueline Ivana Labarere, de Salliqueló); y en marzo, abril, mayo, agosto, septiembre y noviembre todas las juras fueron de mujeres: uno, cuatro, dos, tres, tres y tres, respectivamente: Delfina Görg (Guaminí); Ornella Magalí Bellante (Carlos Casares), Jimena D´Annunzio y María Daniela Hillcoat Broto (América) y Martina Ramas (Trenque Lauquen); María Marta Campodónico González (Salliqueló) y Elisa Sburlati (Trenque Lauquen); María Mercedes Hansen y Melina Denise Rodríguez (Trenque Lauquen) y Melina Denise Pastormerlo (Daireaux); Carla Florencia Chichiarelli (Pehuajó), Gisela Vanesa Gómez Manasse (Gral. Villegas) y Romina Lescano (Guaminí); y Yésica Micaela Celis (Santa Regina, Gral. Villegas), Manuela Tatiana Leiva (Treinta de Agosto) y Victoria Montenegro (Villa Maza, Adolfo Alsina). En febrero y julio, de tres nuevos colegiados en cada ocasión, uno fue hombre: Leonela Burzio (Gral. Villegas), Jacqueline Ivana Labarere (Salliqueló) y Luciano Nicolás Martín (Henderson); y Maira Vanina García y Gisel Amorina García Varisco (de Piedritas) y Jorge Ezequiel Vilchez (Pellegrini), en tanto que en octubre se dio la sorpresa de que sobre cinco abogados que pasaron a engrosar la matrícula, cuatro fueron hombres: Analía Soledad Klein (Salliqueló), Lucio Corbatta (Daireaux), Santiago Ezeberry (Pehuajó), Martín Horacio Moreno (Tres Algarrobos) y Santiago Vaquero (América). “La sociedad no puede en justicia prohibir el ejercicio honrado de sus facultades a la mitad del género humano”, dijo alguna vez la escritora española del siglo XIX y activista social Concepción Arenal, quien tuvo que vestirse de hombre para llegar a ser licenciada en Derecho. Su lucha, el tiempo y las transformaciones que va experimentando la sociedad, finalmente, empezaron a darle la razón. Próximo >