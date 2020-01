River tiene acordada la continuidad de Nacho Fernández: cuáles serán las mejoras en su nuevo contrato

Tweet La dirigencia del elenco “millonario” avanzó las tratativas para mejorar el vínculo del mediocampista y así disipar los rumores de una posible salida La dirigencia del elenco “millonario” avanzó las tratativas para mejorar el vínculo del mediocampista y así disipar los rumores de una posible salida River cerró un semestre casi perfecto y ahora buscará conquistar la Superliga, una de las pocas competencias que aún le son esquivas a Marcelo Gallardo. Para lograrlo, le es imperioso al director técnico retener a Nacho Fernández. El mediocampista con pasado en Gimnasia y Esgrima La Plata terminó desplegando un altísimo nivel y comenzó a ser seguido de cerca por instituciones de México y Brasil. La que se mostró más firme en poder contratarlo fue Inter de Porto Alegre, donde se encuentra Eduardo Chacho Coudet. “Se analizarán las ofertas, se hablará con los dirigentes y la familia sobre qué es lo mejor para mí y para el club. Yo ya tengo casi 30 años, empecé en Primera de grande y la diferencia económica no la pude hacer, analizo las ofertas”, fue la frase que esbozó el volante tras conquistar la Copa Argentina que encendió todas las alarmas en River. Ante este cuadro de situación, la dirigencia -tras un público pedido de Marcelo Gallardo para retenerlo, especialmente luego de la partida de Exequiel Palacios- se reunió anoche con Daniel González, uno de los representantes de Nacho, para terminar de delinear una mejora y extensión en el vínculo que uno al futbolista de 30 años con la institución. En el encuentro también estuvieron presentes Enzo Francesco -manager de River- y Gonzalo Mayo -uno de los abogados del club-. Desde Núñez le explicaron a Infobae que “faltan detalles muy pequeños” para que la próxima semana se firme en Buenos Aires el nuevo contrato. El mismo colocará a Nacho Fernández dentro del top 5 de mejores pagos del plantel, lugar que compartirá con Lucas Pratto, Enzo Pérez, Leo Ponzio y Franco Armani. En el caso que las negociaciones tengan un desenlace exitoso, el nuevo vínculo del mediocampista que utiliza la camiseta número 26 de River se extenderá hasta junio de 2023 (hoy finaliza en junio de 2021). Lo que no se modificará será el monto de la cláusula de rescisión, por lo que seguirá siendo de unos 15 millones de dólares, valor que fue clave para que el oriundo de Castelli no recale en Inter de Porto Alegre en este mercado de pases. Próximo >