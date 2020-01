Tweet La delantera de 22 años llega como refuerzo al equipo que busca matener la categoría en el Torneo Rexona. Ya fue presentada como incorporación del plantel de Berisso junto a Ludmila Angeli y su incorporación es histórica. Viene de una destacada actuación en la Liga Amateur Platense. La delantera de 22 años llega como refuerzo al equipo que busca matener la categoría en el Torneo Rexona. Ya fue presentada como incorporación del plantel de Berisso junto a Ludmila Angeli y su incorporación es histórica. Viene de una destacada actuación en la Liga Amateur Platense. En las últimas horas el mundo empezó a conocer el nombre de Mara Gómez. Es que la delantera de 22 años que viene de ser goleadora en la Liga Amateur Platense será la primera jugadora trans en participar de un torneo profesional de AFA en la historia. Hablar “del mundo” no es una exageración en lo más mínimo, es que la decisión del club de Berisso -que buscará evitar el descenso con los goles de Gómez- tuvo rebote en varios medios sudamericanos que siguen de cerca el crecimiento del fútbol femenino en el país. "En todos los clubes que jugué me trataron muy bien, todas somos parte del mismo trabajo y nunca me sentí excluida de ningún plantel", afirmó Gómez que también fue parte de la selección de la Liga y jugó tiempo atrás en Defensores de Cambaceres y en el 2017 lo hizo en el conjunto de la UOCRA de la Liga de Chascomús. Vale recordar que Villa San Carlos es uno de los tres equipos platenses (junto a Estudiantes y Gimnasia) que juegan en la máxima categoría del Torneo Rexona femenino de AFA, aunque apenas pudo sumar un empate como mejor resultado en sus diez presentaciones. #Primera < Prev Próximo >