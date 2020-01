Por poco margen, el oficialismo logró aprobar el proyecto de Ley Impositiva en Diputados

Tweet La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó en general el proyecto de Ley impositiva 2020, aunque en la votación en particular logró mayoría por escaso margen en los artículos más controvertidos. La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó en general el proyecto de Ley impositiva 2020, aunque en la votación en particular logró mayoría por escaso margen en los artículos más controvertidos. Tras dos intentos fallidos para arrancar la sesión, y dos semanas de negociaciones y cruces mediáticos, la Cámara de Diputados inició esta tarde, cerca de las 14.15, la discusión de la reforma impositiva impulsada por el gobernador Axel Kicillof. Mientras el quórum brilló por su ausencia en dos convocatorias realizadas más tempranos, en las que los diputados del oficialismo Frente de Todos aprobaron prórrogas “sin hora”, finalmente se alcanzó un acuerdo para iniciar la sesión en la Cámara baja. La votación en general se saldó rápida y favorablemente para el oficialismo. Ahora la iniciativa, que en votación en particular artículo por artículo, fue objetada en sus puntos 6, 10, 20, 22, 25, 27 y 100, prosigue su tratamiento en el Senado y el resultado final sigue siendo incierto. La bancada del Frente de Todos, que preside el diputado Facundo Tignanelli, tuvo el acompañamiento en general y particular del bloque 17 de noviembre y de esa forma mostró 47 voluntades a la hora del voto en particular de los artículos controvertidos. La principal bancada de oposición, la de Juntos por el Cambio, que conduce Maximiliano Abad, objetó el proyecto en seis artículos y el bloque de Cambio Federal que conduce Walter Carusso propuso alternativas a los artículos 6, 10 y 20, que con una excepción coincidió con la propuesta bloque al que perteneció hasta hace pocas semanas. Dos monobloques -Partido FE y el Frente de Izquierda- también se expresaron de distintas formas y mientras una planteó el rechazo total -el FIT-, otra apoyó parcialmente y coincidió en parte con lo planteado por los bloques opositores más numerosos. Tras el debate y la aprobación, minutos después de las 16, la Cámara pasó a cuarto intermedio, al tiempo que el proyecto era girado al Senado. Allí se espera que la mayoría de Juntos por el Cambio introduzca modificaciones que luego Diputados deberá abordar para lograr la sanción definitiva. Al ritmo del cierto acuerdo que sobrevuela en el ambiente, los legisladores provinciales siguen tratado de morigerar los aumentos en el impuesto Inmobiliario urbano, las modificaciones al alza de Ingresos Brutos y la sobretasa en la actividad portuaria provincial. El bloque del FdT en el Senado, que preside Gervasio Bozzano, deberá buscar la forma para que JxC no ingrese en contradicción con el voto de los diputados de ese mismo espacio y al mismo tiempo cumplir con las aspiraciones del gobernador Kicillof. Todo parece indicar que habrá modificaciones en el Senado al menos en los artículos objetados por las bancadas de JpC y Cambio Federal, y luego será diputados nuevamente el que dé el visto bueno final del tratamiento. Próximo >