Se sorteo el Torneo de Verano Sub 23 en Rivadavia

Tweet El miércoles en las primeras horas de la tarde se realizó en el Salón Blanca Coyne del Palacio Municipal el sorteo de los Grupos que serán parte del Torneo Sub 13 de Verano. El miércoles en las primeras horas de la tarde se realizó en el Salón Blanca Coyne del Palacio Municipal el sorteo de los Grupos que serán parte del Torneo Sub 13 de Verano. Uno de los grupos tendrá 4 equipos y el otro será de 5. Habrá también 4 clubes que presentarán equipos de Fútbol Femenino cuyos partidos se jugarán como preliminares de los del Sub 23. FÚTBOL FEMENINO – Barrio Norte (América). – Jorge Newbery (Fortín Olavarría). – Independiente (América). – Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría). Aquí jugarán todos contra todos. FÚTBOL MASCULINO - SUB 23 TORNEO DE VERANO Zona A – Social (González Moreno). – Independiente (América). – Jorge Newbery (Fortín Olavarría). – Atlético Rivadavia (América). Zona B – Racing (Fortín Olavarría). – Sansinena F.C. – Independiente (González Moreno). – Barrio Norte (América). – Unión (Roosevelt). Los 2 mejores equipos de cada grupo clasificarán a semifinales y buscarán la final del torneo. El Torneo esta organizado por la Municipalidad de Rivadavia y la Liga de Fútbol del Oeste. Próximo >