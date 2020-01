Gral. Villegas: Falleció un paciente luego de haber tragado un escarbadientes

Tweet El día lunes un hombre mayor de edad, de unos 70 a 80 años, que había sido intervenido quirúrgicamente falleció, presumiblemente, como consecuencia de las heridas provocadas por un escarbadientes. El día lunes un hombre mayor de edad, de unos 70 a 80 años, que había sido intervenido quirúrgicamente falleció, presumiblemente, como consecuencia de las heridas provocadas por un escarbadientes. De acuerdo a los datos recabados, el pasado jueves la persona ingreso al hospital por una dolencia, al ser asistido se requirió de una operación y al hacerlo encontraron dentro de su estómago un escarbadientes, cuyo tiempo de permanencia en el organismo no pudo ser determinada. El elemento fue retirado y el paciente que hasta ese momento no había manifestado ningún síntoma que hiciera pensar en el desenlace fatal. Luego de unas horas en terapia su cuadro se descompensó y al ser intervenido en el quirófano nuevamente se observó un importante sangrado lo que hace presumir que el escarbadientes pudo haber causado importantes heridas en diferentes órganos no pudiendo salvarle la vida. El hecho que en sí tiene antecedentes y no siempre han sido fatales, aunque con consecuencias serias, puede ser un motivo para hablar de accidentes domésticos que se producen por un descuido, tanto en chicos como en grandes. Respecto al caso en particular, hasta el momento oficialmente no ha trascendido la identidad del fallecido ni mayor información respecto a otros detalles. Fuente: Distrito Interior Próximo >