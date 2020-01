Se realizó una cirugía sin precedentes en el Hospital Público de Pehuajó

Tweet Días pasados se llevó a cabo una cirugía sin precedentes en la historia del Hospital Público de Pehuajó, y probablemente en la historia de los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. "Amputación abdominoperineal de miles videolaparoscópica por tumor de tercio inferior de recto", es el nombre completo de la intervención de la que fue anfitrión el hospital municipal de Pehuajó Dr. Carlos Arámburu. Días pasados se llevó a cabo una cirugía sin precedentes en la historia del Hospital Público de Pehuajó, y probablemente en la historia de los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. "Amputación abdominoperineal de miles videolaparoscópica por tumor de tercio inferior de recto", es el nombre completo de la intervención de la que fue anfitrión el hospital municipal de Pehuajó Dr. Carlos Arámburu. La próxima semana tendrá lugar otra cirugía de gran complejidad, y en palabras del Dr. José María Pichetto, "son las primeras dos de tantas que van a venir. Nos hemos preparado y nos seguiremos preparando para esto en nuestro hospital municipal". Pablo Runge, médico cirujano interviniente, quién forma parte del equipo que realizó la intervención destacó el enorme trabajo realizado: "Si bien es una cirugía que es más común en el ámbito privado específico, tenerla a nivel Hospital Público de Pehuajó, es muy importante. Junto al Dr. Ariel Vicente formamos parte del equipo quirúrgico que encabezó el Dr. Angel S. Maggio y conversando con el Dr. José María Pichetto y Dr. Jorge Martín, comentábamos las implicancias que tiene llevar a cabo este tipo de cirugía de entre 3 horas y 30 minutos y 4 horas de duración. El paciente está evolucionando muy bien, y se puede decir que fue el puntapié inicial para hacer este tipo de cirugías en el hospital y que no sea algo pura y exclusivamente del ámbito privado, sino que tenga alcance dentro del sistema de salud público". Aparatología y contexto laboral La amputación abdominoperineal consiste en la extirpación completa del recto y el ano, incluido el esfínter anal, mediante un doble abordaje a través del abdomen y del periné. Esta técnica de emplea para el tratamiento de tumores del tercio inferior del recto y también se llama Operación de Miles. En los últimos años el hospital local ha crecido notablemente de forma edilicia, a la vez que se han incorporado equipos de recurso humano de gran nivel y aparatología de última generación para diferentes intervenciones. Al respecto el Dr. Runge agregó que este tipo de cirugía solo son posibles gracias a determinada aparatología y contexto. Que hoy se pueda hacer es muy importante y vale destacar que ha sido gracias al aporte que hace la actual gestión municipal. Cirugía sin precedentes Este tipo de intervenciones deja a la vanguardia de la salud pública a nivel país, porque este tipo de cirugía no son accesibles para mucha gente. En principio era solo para prepagas, luego se fue abriendo a obras sociales para centros privados, y ahora estamos dando el puntapié inicial en la salud pública aquí en Pehuajó. Es prácticamente nulo que esto se haga con recursos del estado en hospitales públicos. Porque básicamente no tengo datos del conurbano ni capital, aunque tengo entendido por colegas de varios puntos de la provincia que es muy restringido el uso de la Laparoscopia. Destacó Pablo Runge. A mediados de enero, junto a la Dra. Maggio también tenemos programada una Anexohisterectomía Total Laparoscópica, muy importante para el ámbito de la salud pública. Destacó el Cirujano. La medicina avanza muy rápido y nos obliga, no solo a estar preparados, si no también a ofrecer prácticas que benefician en principio la salud de la gente y a optimizar los recursos. La laparoscopía y cirugía mininvasiva ofrece la posibilidad de recuperación rápida con menos requerimiento de analgesia y un giro cama más alto. Como equipo de cirugía acompañamos la iniciativa municipal de mejorar la salud pública y redoblamos la apuesta al ofrecer técnicas quirúrgicas vanguardistas que sean del alcance del 100% de las personas. Empezamos con una cirugía inédita para el ámbito de la salud pública y estamos programando cada vez más cirugías a ese nivel. Concluyó. < Prev Próximo >