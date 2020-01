Eduardo Vincent – “casi todo el equipamiento de la subestación data del año 80, es aparatología muy vieja

Tweet Desde hace casi una semana no se habla de otra cosa más que del corte de energía durante varias horas el día sábado pasado y tras eso el del domingo para reparar el daño causado por un roedor en la subestación de Eden ubicada en América. Desde hace casi una semana no se habla de otra cosa más que del corte de energía durante varias horas el día sábado pasado y tras eso el del domingo para reparar el daño causado por un roedor en la subestación de Eden ubicada en América. Dicho corte nada tuvo que ver con un desperfecto técnico o mal servicio, sino que fue producto de abandono que las instalaciones sufren por parte de la empresa transportadora de energía e indirectamente la Cooperativa eléctrica de Rivadavia también se ve perjudicada al igual que los usuarios porque estos creen que la responsabilidad es de esta y esta tampoco tiene nada que ver porque justamente no tiene jurisprudencia en el lugar. Es por ello que el Ingeniero técnico de la Cooperativa de Rivadavia, Eduardo Vincent, fue entrevistado en Master FM para aclarar estas cuestiones. El motivo “Justamente el nexo entre Eden y la Cooperativa es la Sub estación Trasformadora ubicada en América pero nosotros nada tenemos que ver con el mantenimiento ni nada en la misma…, lo que causo el corte de hace dos fines de semana fue el ingreso de un roedor en un sector de celdas en el interior del edificio de la subestación, más precisamente donde están todos los interruptores de 13,2 que comanda la salida nuestra y el daño ocasionado fue lo que hizo que se demorara tanto en la reposición del servicio…” – señalo Vincent agregando que – “en la jornada del sábado se reestableció el servicio en forma precaria y tuvo que llevarse a cabo un nuevo corte el domingo para ponerlo en óptimas condiciones…” El personal “Nosotros podemos ingresar a la subestación solamente para algún tipo de maniobra, cuando suceden este tipo de inconvenientes, solamente los trabajadores de Eden son los autorizados a llevar a cabo los trabajo, nosotros solamente les avisamos y la verdad que lo más cercano que hay es los operario de Trenque Lauquen y siempre y cuando no estén afectado a otros trabajos, hace aproximadamente 7 años había ocurrido un hecho similar, también por el ingreso de un roedor y en aquella oportunidad se reforzó el sellado del conducto…, la cuestión es que los ratones se pueden meter por cualquier lado y también es cierto que las celdas son de un modelo bastante viejo…, casi todo el equipamiento de la subestación data del año 80, hemos solicitado reposiciones, algunas se han hecho y otras estamos aun esperando, pero si, es aparatología muy vieja…, y a esto se le suma el crecimiento de demanda…” Inversión millonaria En la subestación de América hay un trasformador de 10 kilovoltios que podría abastecer con mejor servicio y calidad el distrito, fue una inversión que la Cooperativa eléctrica de Rivadavia llevo a cabo con el compromiso por parte de Eden, hace más de 3 años, de colocarlo…, esto aún no sucedió, y se estima que la inversión que hoy debería hacer la empresa para colocar esta nuevo trasformador superaría los 40 millones de pesos - ·es una obra que ya fue declarada financiable y EDEN la tiene que llevar a cabo como asi también la línea hacia Fortín Olavarría que tenemos entendido arrancaría la semana entrante…” aseguro el Ingeniero Técnico de la Cooperativa Eléctrica de Rivadavia, Eduardo Vincent. ESCUCHA LA NOTA COMPLETA < Prev Próximo >