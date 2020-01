El Plan contra el hambre llegó a la Provincia:

Tweet El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, anunció el desembarco de la Tarjeta Alimentaria entre otras políticas públicas. Lo hizo acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la ministra Fernanda Raverta y el titular del BAPRO, Juan Cuattromo. El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, anunció el desembarco de la Tarjeta Alimentaria entre otras políticas públicas. Lo hizo acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la ministra Fernanda Raverta y el titular del BAPRO, Juan Cuattromo. Tal como anunció LaTecla.info, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, junto al ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, firmará el convenio para adherir a la implementación del Plan Nacional Integral "Argentina Contra el Hambre". La ceremonia se realizará a las 12 en el salón Dorado de la Casa de Gobierno bonaerense. En definitiva, el Plan busca garantizar el derecho a la alimentación de la ciudadanía para acceder a una canasta que incluya lácteos, verduras, frutas, carne y otro tipo de alimentos frescos. Conforme lo señalado desde la cartera nacional, la actividad se apoya "en el fortalecimiento de las acciones que lleva adelante el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que incluye la entrega de la Tarjeta Alimentar a madres y padres con hijos e hijas de hasta 6 años de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH)". “Es un día importante de verdad, ponemos en marcha el plan más relevante para este tiempo de crisis”, sostuvo el ministro nacional, Daniel Arroyo. En ese sentido, destacó la “impronta muy clara del Gobernador de poner como prioridad a los que menos tienen”. De esa manera, sostuvo que “lo que estamos haciendo es poner en marcha una tarjeta de alimentos”. Garantizar la alimentación es el punto de partida, la base incuestionable. Integrarla con nuestra propia producción y acompañarla de mejor educación es definitivamente el desafío. Incluir es sembrar futuro para llegar antes. Sigamos!!! pic.twitter.com/UtJfhvGpMd — Javier Osuna (@javierosunaGLH) January 9, 2020 Asimismo, detalló que “en total son más de un millón de chicos para casi 560 mil tarjetas. El Presidente fue claro en esta prioridad, en la Argentina no puede haber hambre, eso es una regla, no es un debate. Por eso empezamos por los más chicos”. Asimismo, detalló que “en total son más de un millón de chicos para casi 560 mil tarjetas. El Presidente fue claro en esta prioridad, en la Argentina no puede haber hambre, eso es una regla, no es un debate. Por eso empezamos por los más chicos”. “Hay dos datos brutales, mes tras mes baja el consumo de leche. Una vergüenza”, subrayó y agregó: “cuando se hace la medición de peso y talla, nos está dando una generación de chicos petisos y obesos, están comiendo fideos, harinas y arroz. Esas dos razones han hecho que el Presidente acelere el proceso”. El mismo ministro nacional detalló que en la semana del 20 de enero se repartirán las credenciales en La Matanza, Avellaneda, Hurlingham; Almirante Brown, San Fernando, San Martín; y Morón. Mientras que en la semana del 27 de enero será el turno de Merlo, San Miguel, Malvinas Argentinas; Lomas de Zamora y Quilmes Mientras que en febrero, en la semana del 3, llegará a Ituzaingó; Moreno; Tres de Febrero; Tigre; José C. Paz; Esteban Echeverría; y Florencio Varela. La última tanda será en San Isidro, Berazategui; Ezeiza y Vicente López. Por su parte, el Gobernador sostuvo que "esto es una solución al peor problema que tenemos, el hambre". “Estamos terriblemente agradecidos con el Presidente, con su ministro de Desarrollo. Si algo nos queda claro de este diagnostico es que en la Provincia hace falta actuar de manera urgente y de inmediato”, manifestó Kicillof. En la misma línea, sostuvo: “hablamos de un panorama muy complejo, una situación muy complicada. Este es un programa especial porque atiende las prioridades que hemos marcado”. En ese marco, el Gobernador detalló que “es un programa para atender el problema del hambre, pero también para fomentar el empleo y la producción en la provincia. Este programa tiene también un elemento educativo, con lo llamado alimentación saludable. No solo contempla un trabajo directo de capacitación de cómo gastar de una forma más efectiva el dinero en alimentos sanos, por eso el énfasis en leche, verdura, carnes, para mejorar la calidad de la alimentación”. Entre los presentes hubo variada representación, entre oficialistas y opositores tanto del Conurbano como del interior bonaerense. Asimismo, los legisladores del Frente de Todos marcaron presencia, al igual que todo el equipo de funcionarios del gobernador bonaerense. Próximo >