Se suspendió por 2° vez la presentación de Sabroso en González Moreno

Este viernes estaba pautada la presentación del reconocido grupo cordobés de cuarteto en la localidad del Meridiano V pero nuevamente problemas con el tema seguridad hicieron que el show fuera suspendido a pedido de la División Siniestral de Bomberos de Pehuajó. Este viernes estaba pautada la presentación del reconocido grupo cordobés de cuarteto en la localidad del Meridiano V pero nuevamente problemas con el tema seguridad hicieron que el show fuera suspendido a pedido de la División Siniestral de Bomberos de Pehuajó.

El Comisario Sergio Rodríguez titular de la Policía Distrital de Rivadavia confirmó la información a Master News diciendo "Vino a inspeccionar la cancha de Social (GM) la Delegación de Bomberos de la Policia de la Provincia de Buenos Aires con sede en Pehuajó para hacer el Antisiniestral y no estaban dados los requisitos que se habían pedido".

Rodríguez contó que "Las salidas de emergencia no eran lo que se pretendía. no había contrato de una agencia de seguridad habilitada, no se había contratado servicio de policía adicional y un montón de questiones que estaban inconclusas, entonces no le dieron el aval, no le dieron el final de obra y consecuentemente sin eso no puede tramitir la habilitación municipal ya que esto es requisito sine qua non y el evento se suspendió".

En pocas palabras el show de Sabroso se suspendío porque la persona que organizaba el evento no pudo cumplir con la requisitoria técnico legal que exigen este tipo de shows. Desde Policía Distrital no se clausuro el evento porque no se desarrolló ya que no tenía habilitación municipal.