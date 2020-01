Las estaciones de bandera blanca se quejan del congelamiento de precios del combustible

Tweet La Federación de Expendedores de Combustibles advirtió que, de persistir el congelamiento, podría acarrear en suspensiones o despidos de personal. Pidieron una reunión con Alberto Fernández y el secretario de Energía, Sergio Lanziani. La Federación de Expendedores de Combustibles advirtió que, de persistir el congelamiento, podría acarrear en suspensiones o despidos de personal. Pidieron una reunión con Alberto Fernández y el secretario de Energía, Sergio Lanziani. La Federación de Expendedores de combustibles (FEC), entidad que nuclea a propietarios de estaciones de servicio, manifestaron su desacuerdo al congelamiento del precio de los combustibles que extendió el presidente Alberto Fernández y pidió al Gobierno que atienda las necesidades del sector. Tras advertir que la medida podría traer aparejadas suspensiones de personal y cierres de estaciones, desde la FEC enviaron una carta al Presidente de la República en la que dejaron en claro que “lamentablemente debemos estar en desacuerdo con esta resolución que impide nuevamente actualizar los precios de los combustibles”. Cabe recordar que durante el final de su mandato, en medio de la última gran devaluación del peso, Mauricio Macri suspendió durante noventa días los aumentos de precios de combustibles. La FEC expresó que tal decisión “derivó en una serie de inconvenientes de difícil solución para quienes somos los eslabones más débiles de la cadena de comercialización de hidrocarburos”. En aquel momento, explicaron, por no poder “elevar el margen de ganancias, las petroleras decidieron dejar de mandarle producto a las estaciones e imponer un cupo de entrega a los operadores de sus propias banderas, con lo cual, hubo numerosos colegas que quedaron al borde del quebranto”. Las principales empresas petroleras reclaman que el precio interno de los combustibles está atrasado con respecto a los precios internacionales y que esto afectaría la capacidad de inversión. En ese contexto, las estaciones de servicio es que denuncian ser la parte más perjudicada de la cadena. “Cuando asumió el nuevo gobierno, aquellos estacioneros que no habían podido recuperarse de los efectos devastadores del congelamiento, habían recuperado las esperanzas que volvieron a perder esta semana cuando se enteraron que no podían aumentar el precio”, lamentaron en la carta. En ese marco, advirtieron que mientras se sostenga el congelamiento y continúe la caída de ventas “se torna imposible asumir el aumento salarial que se había acordado en paritarias el año pasado del 7% para este mes y otro 75 para el que viene”. Por último, desde la FEC le solicitaron a Alberto Fernández y al secretario de Energía, Sergio Lanziani, que pueda concretarse un encuentro a los efectos de “poder expresarles las experiencias de aquellos colegas empresarios que aportan su trabajo cotidiano para el desarrollo económico y social de la Argentina”. Próximo >