ANSES: Cuándo cobran los jubilados los haberes de enero y el segundo bono de 5 mil pesos

Los dos conceptos se cobrarán juntos. De este modo, la ANSES busca evitar largas filas y facilitar los trámites. El beneficio es para los jubilados y pensionados que cobren un solo haber y no superen los $19.068. Los dos conceptos se cobrarán juntos. De este modo, la ANSES busca evitar largas filas y facilitar los trámites. El beneficio es para los jubilados y pensionados que cobren un solo haber y no superen los $19.068. Los jubilados y pensionados que cobran la mínima percibirán el segundo bono de 5 mil pesos el mismo día del cobro de haberes de enero. Será el segundo tramo del bono anunciado por el gobierno nacional en diciembre. "La ANSES informa que los titulares de una jubilación, pensión, Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensiones no Contributivas (PNC) que cobren un solo haber y no superen los $19.068 percibirán el segundo bono extraordinario junto con el cobro de sus haberes de este mes", informaron desde el organismo. Por otro lado, recordaron que "además de retirar el dinero de cualquier cajero automático, los jubilados y pensionados podrán utilizar el monto del bono realizando compras o pagos con su tarjeta de débito". Con esta decisión de unificar el pago de haberes y bono, la ANSES busca "evitar largas filas en las entidades bancarias y simplificar la gestión a los adultos mayores". Calendario de pagos: Haberes que NO superen la suma mensual de 15.991 pesos 10/01: documentos terminado en 0 13/01: documentos terminados en 1 14/01: documentos terminados en 2 15/01: documentos terminados en 3 16/01: documentos terminados en 4 17/01: documentos terminados en 5 20/01: documentos terminados en 6 21/01: documentos terminados en 7 22/01: documentos terminados en 8 23/01: documentos terminados en 9 Haberes que superen la suma mensual de 15.991 pesos 24/01: documentos terminados en 0 y 1 27/01: documentos terminados en 2 y 3 28/01: documentos terminados en 4 y5 29/01: documentos terminados en 6 y 7 30/01: documentos terminados en 8 y 9