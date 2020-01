El Ministerio de Obras Públicas detalló las obras paralizadas por la gestión de Macri

Tweet El 60% de las obras se encuentran paradas. El listado hecho por los técnicos de Vialidad indica que son 181 las obras paralizadas. Algunas que figuran en ejecución están también prácticamente paradas, con muy pequeños avances y habiendo despedido a la mayoría del personal. El 60% de las obras se encuentran paradas. El listado hecho por los técnicos de Vialidad indica que son 181 las obras paralizadas. Algunas que figuran en ejecución están también prácticamente paradas, con muy pequeños avances y habiendo despedido a la mayoría del personal. Luego de asumir como ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis se encontró con la realidad en cuanto a las obras que el gobierno anterior había ejecutado. Según publicó Página 12, el 60% de las obras se encuentran paradas, incluyendo algunas que estaban con significativos avances en 2015. Un primer listado hecho por los técnicos de Vialidad indica que hay 181 obras paralizadas. Pero incluso las que figuran en ejecución están también prácticamente paradas, con muy pequeños avances y habiendo despedido a la mayoría del personal. Según el artículo escrito por Raúl Kollmann el modus operandi de Cambiemos consistía en inaugurar un tramo de una Ruta mientras que el resto se encontraba paralizada. Por ejemplo, en la Ruta Nacional 7, de Junín a Chacabuco se inauguraron diez kilómetros, sin que estuvieran listos ni siquiera los 10 kilómetros. En el Camino del Buen Ayre, también se inauguraron 10 kilómetros, en especial un distribuidor que no tiene listas ni las subidas ni las bajadas, es decir que no se puede subir. El resto está totalmente parado y el concesionario de la obra despidió a casi todo el personal porque el estado no le pagó. Un panorama similar hay en la Ruta 8, entre Pilar y Pergamino. Son nueve tramos, de los cuales la mayoría está paralizado. La obra de la Ruta Nacional 3, entre San Miguel del Monte y Las Flores, está igualmente frenada por falta de financiamiento y los terrenos tampoco fueron expropiados. En el terreno de las obras con Participación Público—Privada (PPP), también la gran mayoría está parada, con índices de ejecución, menores al 1%. Son 102 tramos paralizados. Fuente: InfoGEI Próximo >