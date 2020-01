Ordenanza Fiscal e Impositiva: el Frente de Todos – Somos Rivadavia introdujo correcciones en la Tasa de Alumbrado Público y Red Vial

Tweet Como días atrás lo hicieran al reclamar que para el 2020 la gestión local instrumentara un aumento superior al 10% planeado para el sueldo de os trabajadores municipales, ahora el bloque del Frente de Todos – Somos Rivadavia busca que se modifiquen punto específicos en torno a algunos impuestos. Como días atrás lo hicieran al reclamar que para el 2020 la gestión local instrumentara un aumento superior al 10% planeado para el sueldo de os trabajadores municipales, ahora el bloque del Frente de Todos – Somos Rivadavia busca que se modifiquen punto específicos en torno a algunos impuestos. Desde el bloque de concejales de la oposición en su análisis pormenorizo del proyecto de ordenanza Fiscal e Impositiva enviado por el Ejecutivo continúa proponiendo una serie de correcciones y retoques para mejorarla y volverla más equitativa. Como días atrás lo hicieran al reclamar que para el 2020 la gestión local instrumentara un aumento superior al 10% planeado para el sueldo de os trabajadores municipales, ahora el bloque del Frente de Todos – Somos Rivadavia busca que se modifiquen punto específicos en torno a algunos impuestos. En ese sentido y en lo concerniente a la Tasa de Alumbrado Público, los ediles aseveraron que se deben revisar los porcentajes a abonar por los contribuyentes en la categoría Comercial. “Teniendo en cuenta que la actual situación económica impacta de manera especial al sector comercial, que debido a la merma de ventas y al aumento de sus impuestos se ve cada vez más afectada, proponemos que los porcentajes previstos para el cobro de la Tasa por Alumbrado Público sean los mismos que los previstos en la Oordenanza Nº 4.187 del mes de Mayo de 2019”, apuntaron. Además, también realizaron modificaciones la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial. En ese punto en particular, cabe señalar que el proyecto enviado por el Municipio determina, al igual que el año pasado, una tasa diferencial para aquellos contribuyentes que entre sus producciones agropecuarias, desarrollen la actividad lechera. Así, la gestión de Reynoso fija un valor de $551,36 anuales por hectárea establece que la misma será abonada 6 cuotas bimestrales, siendo el valor de las primeras cinco de $91,89 por hectárea, y la sexta cuota de $91,91 y para los contribuyentes, entre cuyas producciones agropecuarias desarrollen la actividad lechera, se establece una tasa diferencial aplicable en hasta un máximo de 180 hectáreas, siendo el valor de la misma de $462,27 anuales por HAS. La tasa, se indica, será abonada en 6 cuotas bimestrales, siendo el valor de las primeras cinco de $77,05 por hectárea, y la sexta cuota de $77,02 Frente a esto, los ediles aseveraron que “como venimos sosteniendo, compartimos el espíritu de esta tasa diferencial para tambos de hasta 180 HAS por la situación que esta actividad tuvo que atravesar. Sin embargo, en la práctica, nos hemos encontrado con que esa tasa diferencial no se aplica sólo a los pequeños productores de hasta 180 has. que desarrollan la actividad lechera, sino que también se aplica en las primeras 180 has. de aquellos grandes productores que superan esa cantidad, con lo que vemos desvirtuado este “tratamiento impositivo diferencial”. Para el bloque opositor “si la tasa diferencial fue creada para ayudar y sostener a los pequeños productores, a los que los estaba ahogando la crisis del sector, los destinatarios de esa protección deberían ser justa y únicamente y tal como lo contempla la ordenanza “a aquellos contribuyentes que entre sus producciones agropecuarias desarrollen la actividad lechera en hasta un máximo de 180 HAS”, o sea aquellos que se dedican únicamente a la actividad lechera”. En ese sentido remarcaron que “aplicarlo de la manera en que se aplica en los hechos, no tiene razón de ser. En el mismo orden de ideas, insistimos, esta iniciativa, o sea, la aplicación de esta tasa diferencial, debería trasladarse a los productores ganaderos, a los feedlots y la ganadería de cría”. -- Frente Renovador - Rivadavia Próximo >