Después de la polémica, Brahma levantó un spot tildado de “machista” y pidió disculpas

La marca de cerveza quitó el video de sus redes luego de recibir una catarata de críticas por parte de referentes feministas. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad también se expresó al respecto. Tras desatar una fuerte polémica en las redes sociales, Brahma sacó de circulación la publicidad de Lime, su nuevo estilo de cerveza, y se disculpó con la audiencia a través de un comunicado que compartió en sus cuentas oficiales. "Respetamos y celebramos las individualidades. Y como sabemos que no a todos nos gusta lo mismo, decidimos lanzar una cerveza con un toque de lima. Pedimos disculpas a quienes sintieron lo contrario", comenzó la empresa. pic.twitter.com/P1RHKEEY1M — Cerveza Brahma (@CervezaBrahma) January 11, 2020 Y concluyó: "No logramos expresarnos de una manera clara. Nuestra intención es seguir construyendo una sociedad más justa e inclusiva en la que podamos disfrutar de un momento con amigos de la manera que elijamos". El spot que está en boca de todos muestra a una joven bebiendo un trago mientras sus acompañantes toman cerveza. "Cerveza, nos gusta a todos, pero a vos, te parece amarga. Y te sentís afuera, tomando traguitos de colores", reza la voz en off. En estos días surgió un debate a raíz de una publicidad. Algunas personas se enojaron, otras se preocuparon y a otras no les pareció para tanto. Queremos usar esta excusa para charlar sobre la violencia simbólica, estereotipos y consumos que nos llevan a naturalizar conductas. pic.twitter.com/z2LUOcy8jv — Mujeres, Géneros y Diversidad (@MinGenerosAR) January 12, 2020 Acto seguido, el grupo arrastra a la protagonista hacia el mar, donde un hombre la espera para darle su "bautismo birrero". "Probá Brahma Lime, la cerveza para los que no les gusta la cerveza", concluye la locutora, mientras se ve a la joven sonriente, bebiendo ahora por su propia cuenta. "El viejo recurso de hacernos sentir unas nenas bobas para vendernos cosas", resaltaron desde Mujeres que no fueron tapa, y sostuvieron: "No alcanza con mostrarte como una nena que 'todavía' no se convirtió en mujer, que no sabe lo que le gusta, sino que para 'convencerte' de que 'te guste lo que les gusta a todos' te fuerzan, sos empujada y obligada a atravesar el rito de iniciación, a 'probar' lo que 'cuando probas te gusta'. También el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad se expresó al respecto. En su cuenta de Twitter, el área dirigida por Elizabeth Gómez Alcorta abrió un hilo sobre "violencia simbólica, estereotipos y consumos" y resaltó la controversia como "una oportunidad para mostrar que no hay formas únicas de representar a las mujeres y la diversidad a la hora de comunicar".