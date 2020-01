Lanzan descuentos de hasta 50% para los pasajes en micro a la Costa, Córdoba y otros puntos turísticos del país

Tweet El Ministerio de Turismo firmó un acuerdo con las cámaras de transporte terrestre de pasajeros. Los descuentos más altos serán para los destinos donde los complejos turísticos son propiedad del Estado nacional El Ministerio de Turismo firmó un acuerdo con las cámaras de transporte terrestre de pasajeros. Los descuentos más altos serán para los destinos donde los complejos turísticos son propiedad del Estado nacional Por David Cayón El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, y las cámaras empresarias del transporte de pasajeros firmaron un convenio de entendimiento que contemplará descuentos de hasta 50% para traslados hacia las zonas turísticas de Chapadmalal, provincia de Buenos Aires, y Embalse, Córdoba. El acuerdo también incluye diferentes descuentos a otros puntos turísticos del país que se conocerán en los próximos días y otro cronograma de rebaja para viajes de fuera de temporada a fin de fomentar el turismo interno más allá de la temporalidad. Lammens hizo un repaso respecto de la temporada “récord” que está viviendo el sector turístico del país y que, luego de que "en los últimos años cayera el salario real”, este crecimiento es consecuencia de una “incipiente recuperación y cambios de expectativas, por eso los destinos están casi colmados. Además, creemos que todos y todas tienen derecho al disfrute después de un año complicadísimo”. Lammens no dijo a partir de qué fecha comenzarán a regir los descuentos, pero desde el entorno del ministro señalaron a Infobae que para el caso de los complejos de Chapadmalal y de Embalse “va a ser en breve, en las próximas semanas”, y para el resto de los destinos “hay que firmar los convenios específicos y son para la temporada media baja y baja –a partir de marzo–”. Uno de los hoteles de Chapadmalal fue cedido a una organización deportiva El ex presidente de San Lorenzo señaló que la segunda etapa de descuentos –que serían menores del 50%– tendrá 1.600 destinos. “Las empresas de transporte están satisfechas y contentas de que fueron citadas. Pasaron años difíciles”, dijo el ministro en conferencia de prensa. “Es muy importante que el transporte automotor pueda aumentar su volumen de personas trasladas. Prácticamente no tiene subsidios y se mantiene con la venta de pasajes, por lo que tiene fuertes complicaciones. En ese contexto es preocupante la reposición de unidades”, agregó su par de Transporte, Mario Meoni. La segunda etapa de descuentos comenzará a partir de marzo/abril, será por menos de 50% e incluirá 1.600 destinos turísticos en todo el país Los funcionarios explicaron que el complejo turístico de Chapadmalal comenzará un proceso de recuperación. "El sábado pasado lo recorrimos y de los nueve hoteles solo tres están operativos y uno está entregado a una entidad deportiva. En el caso de Embalse, el complejo fundado por Juan Domingo Perón cuenta con siete hoteles de los cuales uno solo esta activo. En la misma conferencia de prensa se anunció que a partir del 24 de enero se sumará una nueva conexión ferroviaria a Mar del Plata que saldrá los viernes y regresará los domingos. Las empresas que participarán de la iniciativa son las que integran la Cámara Empresaria de Transporte Interurbano en Jurisdicción Nacional de Pasajeros (CELADI), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) y la Cámara Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros (CATAP). Próximo >