Tweet La presentación del grupo cordobés Sabroso no se pudo dar por segunda vez consecutiva en González Moreno, dado a que el particular que había organizado el evento, no contaba con la habilitación correspondiente. El titular de la policía Distrital Comisario Inspector Sergio Rodríguez brindo detalles de los sucedido. La presentación del grupo cordobés Sabroso no se pudo dar por segunda vez consecutiva en González Moreno, dado a que el particular que había organizado el evento, no contaba con la habilitación correspondiente. Los motivos “Que quede claro que esto no un evento que suspendió policía, sino que el privado que lo organizo nunca conto con la habilitación correspondiente para que el evento se llevara a cabo, se necesita la habilitación municipal que nunca la tuvo, para ello esta persona necesita el final de obra siniestrar que la expide Bomberos con asiento en Pehuajo y que consta de un examen técnico del lugar en donde se va a desarrollar el evento, el mismo tiene que contar con una cierta cantidad de requisitos técnicos que le permitan la habilitación y desarrollar el evento, hay otros de índole legal como contratar seguridad privada y servicio de policía adicional que opera por fuera del evento (como si fuera un partido de futbol, etc.), dándose cumplimiento a toda esa normativa, se expide la habilitación correspondiente ante el municipio…, Bomberos vino el día viernes a González Moreno, fue al predio y se encontró con que las medidas de emergencia no eran las indicadas, la seguridad privada contratada también carecía de habilitación y no había sido contratado servicio de policía adicional, consecuentemente, el Jefe de la Delegación Siniestral que concurrió, no expidió el certificado final de obra siniestral, por consiguiente no pudo tramitar la habilitación municipal…, por eso Sabroso no actuó en González Moreno, las respuestas a toda pregunta las tiene que responder el organizador…” – aseguro Rodríguez agregando – “no queramos tapar la inoperancia y la inobservancia de las normativas diciendo cualquier cosa…, si en Rivadavia se cobrara un impuesto a la falacia, las arcas del estado municipal tendrían otro presupuesto…” La persona que organizo el evento, se presentó a la Comisaria local a solicitar la documentación dos días antes de llevarse a cabo el mismo, cuando no es tiempo suficiente para tramitar la misma – “policía nada tiene que ver con el evento, si desde el municipio nos hubieran avisado de la habilitación, nosotros deberíamos haber estado en el evento trabajando como corresponde, y nada más…” – aseguro el Comisario Inspector Sergio Rodríguez. ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >